Yavru köpeği, kulaklarını kesip, araziye attılar

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te bir aylık olduğu belirtilen yavru köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulakları kesilip, araziye atıldı. Tedaviye alınan köpeğe \'Çilem\' ismi verildi.

Olay, akşam saatlerinde Serinevler Mahallesi TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Bir arazide, kulakları kesici bir aletle kesilen bir aylık yavru köpeği gören çevre sakinleri, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) görevlilerine haber verdi. ihbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan köpeğin kesilen kulaklarını bulmak için arazide arama yaptı, ancak sonuç alınamadı. Köpek, havyan ambulansıyla tedavi edilmek üzere derneğe götürüldü.

CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş, \"Derneğimize ihbar geldi. Bir köpeğin jiletle kulaklarının kesildiğini duyduk ve olay yerine gittik. Hayvan gerçekten çok kötü durumdaydı, bayağı bir kan kaybetmişti. Kafa derisine yakın bir noktadan sıfırdan kesmişler. Olay yerinde kesilen kulakları da aradık, ama maalesef bulamadık. Bundan sonra hayatını kulaksız olarak devam edecek\" dedi.

Yavru köpeği tedavi eden Veteriner Hekim Gizem Yıldırım ise, \"Çok derin kesilmiş, vurulan yerler muhtemelen jilet tarzı bir şey kullanılmış diye düşünüyoruz. Çok derin ve açık yara olduğu için tedavi süreci biraz uzun olacak, canı da çok fazla yanıyor. Elimizden geleni yapacağız. Minik kızımızın ismini \'Çilem\' koyduk, yaşadıklarından dolayı, çektiklerinden dolayı. Çilem’in inşallah hayatı bundan sonra çok daha mutlu şekilde olur\" diye konuştu.

Yavru köpeğin iyileştikten sonra sahiplendirileceği belirtildi.



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