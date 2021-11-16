Yavru köpeği koliye koyup çöpe attılar

Burdur’un Tefenni ilçesinde çöp konteynerine bırakılan yavru köpek, belediye işçileri tarafından bulunarak rehabilitasyon merkezine götürüldü. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, kimlikleri tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında suç duyurunda bulunacaklarını duyurdu.

Burdur’un Tefenni ilçesinde, çöp konteynerine kimliği belirsiz kişiler tarafından bir köpek yavrusu atıldı. Yavru köpek, Tefenni Belediyesi çalışanları tarafından, konteyner çöp arabasına yüklenirken fark edildi. Köpek yavrusu, rehabilitasyon merkezine teslim edilerek tedavi altına alınırken Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, bölgedeki kamera görüntülerinin incelendiğini, tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Ümit Alagöz, şunları kaydetti:

"Bugün akşam saatlerinde, ilçe hastanemiz arkalarında bulunan bir çöp konteynerine karton kutu içinde bir köpek yavrusu atılmış, çöp arabasının nakli halinde preslenerek ölmesi hedeflenmiştir. Çöpte çalışan duyarlı mesai arkadaşlarım tarafından fark edilen hayvan, rehabilitasyon merkezimize teslim edilmiş tedavi ve bakımına başlanmıştır. İlçe halkımızdan ricamız, bu tarz canilerin tespitinde bizlere yardımcı olmalarıdır. Şu an itibariyle bölgedeki kamera görüntüleri incelenmektedir. Tespit edilmesi halinde İlçe Emniyet Amirliği’mize suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu vesile ile mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, belediyemize ait bir Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olduğunu tekraren hatırlatmak istiyorum."