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Yavru koala, annesinin ameliyatta yalnız bırakmadı

Yavru koala Phantom operasyon boyunca annesine sarılarak destek verdi

14 Haziran 2015 13:17

Avustralya’nın Coominya kentinde Lizzy adlı anne koalaya yavrusuyla birlikte bir otobanda yürürken araba çarptı.

Kafa travması geçiren Lizzy’nin ciğerleri de zarar gördü. Kazanın hemen ardından Avustralya Hayvanat Bahçesi Vahşi Yaşam Hastanes’inde ameliyata alındı.

Yavru koala Phantom ise operasyon boyunca annesine sarılarak destek verdi.

Hastane sözcüsü Lizzy’nin ameliyattan sonra iyileştiğini ve Phantom’ın da hâlâ annesinin yanında olduğunu açıkladı.

Avustralya Hayvanat Bahçesi Vahşi Yaşam Hastanesi bugüne kadar 58,000 den fazla yerli vahşi doğa hayvanın iyileşmesini sağladı.

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