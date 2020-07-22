Yavru kediyi poşete koyup çöpe attılar!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni doğan kedi yavrusu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ağzı kapalı iki poşete konularak çöpe atıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Manavgat Belediyesi Barınağı'na teslim edilen kedi, tedavisinin ardından sahiplendirildi.

Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında siyah ve kalın bir çöp poşetinden ses geldiğini duyan biri kadın 2 kişi, poşeti açmaya çalıştı. Yurttaşların kapalı çöp poşetinin başında durduğunu gören Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan, yanlarına gidince poşetten kedi sesi geldiğini fark etti. Poşeti yırtarak açan Avukat Arslan, ağzı bağlı beyaz bir poşetin içinde kedi yavrusu olduğunu gördü.

Ölmek üzere olan yavruyu çıkaran Atalay Arslan, yaşananları anbean sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Avukat Arslan sosyal medyada yaptığı canlı yayında yaşananları şöyle anlattı:

"Sabah büromun önüne geldim. İyi kalpli 2- 3 insan çöple uğraşıyordu. Bir de baktım ki poşetin içinden kedi sesi geliyormuş. Bu poşeti yırttım. Bunu yapan arkadaş, yavru kediyi şu poşetin içine de koyarak, bu yavruyu çöpe atmış. Ağzını da bu şekilde bağlamış. Yırttım, yavru kediyi çıkardım, belediyemizi aradım. Bunu yapan arkadaşa ne desem bilemiyorum. Ölmek üzere."

Manavgat Belediye Barınağı yetkilileri, kedinin sağlık durumuyla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını, sadece sıcaktan etkilendiğini, gerekli bakımının yapıldığını söyledi. Bir ya da iki günlük olduğu belirlenen kedinin, barınağı arayan bir kişi tarafından sahiplenildiği kaydedildi.