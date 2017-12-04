Yavru kediye işkence yapan askeri personel gözaltına alındı

Erzincan Orduevi'nde yavru kediye tekme ve yumruk atarak işkence yapan ve alkollü olduğu iddia edilen askeri personel T.H gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Milli Savunma Bakanlığı'nca da soruşturma başlatıldı.

Kent merkezindeki bir subay orduevinde, sivil giyinimli bir kişinin, yakaladığı kediyi yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını gören vatandaşlar durumu adli makamlara bildirdi.

Gözaltına alındı

İhbarın değerlendirmesiyle aşırı alkollü olduğu iddia edilen ve er olduğu belirtilen T.H. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.



Zanlı bu çerçevede düzenlenen tutanağın ardından askeri inzibatlarca yakalandı.

Uyuşturucu kullanmaktan adli kaydı bulunuyor





Güvenlik kameralarınca da kayıt altına alınan olayın ardından gözaltına alınan zanlının uyuşturucu kullanmaktan adli makamlarda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde sivil giyimli bir kişinin orduevinin kapısında eline aldığı siyah kediyi, önce tokatladığı görülüyor. Daha sonra kediyi demirlere bastıran asker, bir süre sonra kediyi yere fırlatıyor. Yerde can çekişen kediye tekme atan kişi, görüntülerin sonunda da eline alarak kediyi yola atıyor.