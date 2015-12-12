Yavru kedileri ölüme terk eden kişiye 1200 lira para cezası

Eskişehir’in Çifteler İlçesi’nde aracıyla getirip yol kenarına bıraktığı 3 yavru kediden 2’sini köpeklerin parçalaması üzerine polis tarafından yakalanan kişiye, Orman ve Su İşleri 5’inci Bölge Müdürlüğü 1200 TL para cezası verdi.

DHA'nın haberine göre, hafif ticari araçla Çifteler ilçesindeki sokağa gelen bir kişi, siyah poşet içerisindeki 3 yavru kediyi yol kenarındaki otların arasına bırakıp uzaklaştı. Bir çiftliğin güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda 3 yavru kediye, bir süre sonra gelen 5 sokak köpeği saldırıp 2’sini parçaladı. Yavru kedilerle ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanması üzerine Ahmet Ufuk Işık adlı üniversite öğrencisinin de aralarında bulunduğu hayvanseverler sosyal medya üzerinden kedileri terk eden kişinin bulunup cezalandırılması için kampanya başlattı ve ilgili yerlere şikayet dilekçeleri gönderildi.

Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kedileri bırakan kişi belirlendi. Adı açıklamayan kişi ifadesinde bir sokak kedisinin evlerine yakın bir yerde doğurduğunu, burada sokak köpeklerinin olması nedeniyle yavru kedilerin tehlike içinde olduklarını, 3 yavru kediyi aracıyla güvenli yer olarak gördüğü bölgeye götürüp bıraktığını öne sürdü. Orman ve Su İşleri Eskişehir 5’inci Bölge Müdürlüğü’nün yavru kedileri bırakan kişiye 1200 TL para cezası kestiği belirtildi.

"Hayvana şiddetin Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılarak TCK kapsamında değerlendirilmeli"

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma ve Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, “Bu olayda sayın valimiz kediye sahip çıktı. Peki valimiz imzalamasaydı acaba plaka sahibinin tespit edilmesi bu kadar erken olur muydu? Sayın valimize bu hassasiyeti için de teşekkür ederiz. Artık 21. Yüzyıldayız. Bir Bakanlığın kişilere ceza kesmesi için emniyet veya jandarma ile yazışma yapması. T.C. no veya adres bilgisi alması kadar uzun sürecek işlemler olmaması gerekmektedir. Çifteler'de bir rehabilitasyon merkezi, bir geçici bakım evi yok. Hayvanlar hastalansa, rahatsızlansa hayvan severler soluğu özel kliniklerde alıyorlar. Belediyelerin asli görevlerini yerine getirmesini bekliyoruz” diyerek sitemini dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Ahmet Ufuk Işık sosyal paylaşım sitesinde Oran ve Su İşleri Eskişehir 5’inci Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek şöyle dedi: "Ölen küçücük kediler ne ceza verilirse verilsin geri gelmeyecek elbette. 5 bin 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre bir hayvanı bulunduğu yerden koparıp başka bir yere atmak, şiddet uygulamak, öldürmek yasak. Bu yönüyle kanun aslında güzel fakat maalesef Hayvanları Koruma Kanunu, Kabahatler Kanunu kapsamında yer alıyor ve olayın failleri idari para cezasına çarptırılıyor. Dolayısıyla bu yasadan memnun değiliz aslında. Hayvana şiddetin Kabahatler Kanunu’ndan çıkarılarak Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum ve adalete güveniyorum. Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü’ne görevini hakkıyla yerine getirmesinden ötürü de çok teşekkür ederim."