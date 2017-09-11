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Yavru kedi veterinere götürülürken öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe İlçesi'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerine de sıçrayan yangın alanında, yanan bir evin enkazından çıkartılan yaralı yavru kedi, tedavisi için Bodrum'a getirilirke

11 Eylül 2017 20:38

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi\'nde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerine de sıçrayan yangın alanında, yanan bir evin enkazından çıkartılan yaralı yavru kedi, tedavisi için Bodrum\'a getirilirken yolda can verdi.
Menteşe İlçesi\'nin kırsal Zeytinköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda geçen 6 Eylül\'de çıkan yangın, bölge halkına kabus yaşattı. İkinci günde söndürülebilen yangında, 136 hane ve 256 nüfuslu Kozağaç Dağı\'nın zirvesine yakın yerde kurulu Zeykinköy Mahallesi\'ndeki 57 ev ve 10 ahır ile 2 depo tamamen yandı. Ayrıca çok sayıda kovandaki arılar telef oldu. Yangında 300 hektarlık çam ormanı, 400 hektara yakın tarım arazisi ve makilik alanın zarar gördü. Ormanlık alandaki yaşayan kaplumbağalar, yuvalarında uçamayan yavru kuşlar, sürüngenler, kertenkeleler ve binbir çeşit böcek de telef oldu.
Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, bir grup dernek üyesiyle birlikte dün yangının vurduğu Zeytinköy\'e gidip, buradaki mağdur olan hayvanlara yem ve mama götürdü. Hayvanseverler, buradaki yangından zarar gören hayvanların bakım ve ufak tefek tedavilerini de yaptı. Uslu ve arkadaşları, yanan evlerden birinin enkazı altından bir miyavlama sesi duydu. Sesin geldiği yerde vücudunun bas kısımları yanmış, açlıktan bitkin halde bir yavru kedi olduğunu farkedip, kurtardı. Bir kutu içine konulan yavru kedi, tedavisi için Bodrum\'a götürülmek üzere yola çıkartıldı. Kedi, Bodrum\'da 30 kilometre kala, can verdi. Yavru kedinin ölümü Uslu ve hayvanseverleri üzdü.
Uslu, \"Yangında evlerle birlikte onlarca hayvan telef olmuş. Sokak hayvanları için yardım götürdük. Enkazları dolaşırken bulduğumuz yavru kedi ise 4 gün aç kaldığı için zayıflamış, tüyleri yanmıştı. Yangında hemen sonra fark edilseydi, kurtulma şansı çok büyüktü. Ancak, 4 gün geçmiş ve enkaza sıkışmış, yaralı ve aç kalmıştı. Bodrum\'a veterinere getirirken ne yazık ki yolda öldü\" dedi.

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