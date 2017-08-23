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Yavru kedi, derisi yüzülüp ölüme terk edildi (2)

YAVRU KEDİYİ KÖPEK BULMUŞ Antalya'da derisi yüzülmüş yavru kedinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Güzeloba'da bulunan parkta bir araya gelen hayvanseverler, olaya tepki gösterdi

23 Ağustos 2017 20:48

YAVRU KEDİYİ KÖPEK BULMUŞ
Antalya\'da derisi yüzülmüş yavru kedinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Güzeloba\'da bulunan parkta bir araya gelen hayvanseverler, olaya tepki gösterdi. Olay günü gece köpeği Dost\'u parka gezdirmek için çıktığını söyleyen turizmci Cansu Oktar, “Köpeğim havlıyor ve ağlıyordu. Kedi yaralıydı. Kedinin yarasının ne olduğunu göremedim. Bir peçeteye aldığım kedi yaralar içindeydi, ölmek üzereydi. Hiç kimse yardım çığlıklarıma cevap vermedi. Sonra taksiyle kediyi veterinere ulaştırdım. Veteriner hekim bize kedinin yarasının köpek ısırması ya da başka bir durumun olmadığını, bunun kesici aletle yapıldığını söyledi. Bilinçli olarak kedinin derisi yüzülmüş\" dedi. Yavru kedinin hayatını köpeğinin kurtardığını anlatan Oktar, “Köpeğim koklayarak buldu. Dost olmasaydı belki kedi bugün yaşamıyor olacaktı. Şu an kedimiz iyileşiyor. Hayvan severler olarak sağlık durumunu takip edeceğiz\" dedi.
Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü Tuğba Kamsız ise son iki yıldır bölgede çok sayıda hayvanın şiddete maruz kaldığını belirtti. Bu konuda birçok kuruma başvurduklarını kaydeden Kamsız, \"Yetkililerden destek bekliyoruz. Parklarda insan ve hayvanların can güvenliği için belediyelerimiz ve emniyetimizden destek bekliyoruz. Bir canlıya bu tür şiddet yapan bir kişi bu şiddeti insana da yapabilir. Tahminimiz bölgede bir ya da iki kişi var bu suçları işleyen. Bu kişilerin bulunmasını istiyoruz\" dedi.

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