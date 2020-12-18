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Yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilerek öldürüldü!

18 Aralık 2020 18:41

Antalya'da yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü bulundu. Hayvanlara yapılanlar yüzünden geceleri gözüne uyku girmediğini belirten hayvansever Fatma Ranta Kahile, konuyu polise bildirdiklerini, savcılığa şikayetçi olacaklarını söyledi.

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