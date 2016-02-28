Artvin Belediyesi'nin MHP'li Belediye Meclis Üyesi Tahsin Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin Cerattepe'de direnen vatandaşlar için ‘yavru gezici’ sözlerini “Yavru gezici görmek isteyen aynaya baksın" diyerek eleştirdi.

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Doğan Olcabay’ın haberine göre, Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cerattepe'de eylem yapanlara yönelik 'yavru gezici' diye nitelemesine cevap verdi. Tahsin Aslan’ın açıklamaları şöyle:

"Biz gezicinin ne demek olduğunu gayet iyi bilen insanlarız. Benim yaşım 63, biz 80'leri yaşadık. O kötü dönemlerden geçtik, kimse bize o derece kötü hakaret etmemişti. Reis-i Cumhur'un şu ana kadar yaptığı en büyük hakarettir Artvin'e. Artvin hiçbir zaman vatanından, milletinden, dininden taviz vermemiştir, yine vermeyecektir. Eğer yavru gezici lafını söylemek isterse aynaya baksın derim."