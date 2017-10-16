Yavru fil 'Deniz' 3 yaşına girdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Doğal Yaşam Parkı\'nda dünyaya gelen ikinci fil olan \'Deniz\', 3 yaşına girdi. 102 kilo doğan filin ağırlığı da 1 tona ulaştı.

Türkiye\'de doğan ikinci fil olan \'Deniz\', İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'nda düzenlenen doğum günü partisiyle 3 yaşına girdi. Deniz\'i ziyarete gelen bir grup anaokulu öğrencisi de filin doğum gününü kutladı. Ziyarete gelen öğrencilerden 3 yaşındaki Deniz Işıkoğlu, hem adaşı hem de akranı olan fil için söylenen \'İyi ki doğdun Deniz\' şarkısına eşlik etti. Fil Deniz\'in yaşam alanına, en çok sevdiği meyvelerle \'3\' rakamını yazıldı. 102 kilo doğan Deniz\'in ağırlığı, 3. yaşında 1 tona ulaştı.

\'İZMİR VE DENİZ\'

Deniz ile \'Türkiye\'de doğan ilk fil\' olarak kayıtlara geçen kardeşi \'İzmir\', son aylarda beraber gezip, yemeklerini beraber yemeye başladı. 6.5 yaşındaki \'İzmir\' ile kardeşi \'Deniz\'in 15 dönümlük alanda annelerinden ayrı dolaşmaya başladığına dikkat çeken İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, \"Bu önemli bir şey. Öncesinde anne nereye gidiyorsa, iki kız da onun peşinden gidiyordu. Ama bir süredir İzmir, Deniz\'e ablalık yapmaya ve onu alan içerisinde yönlendirmeye başladı. Aynı zamanda annesinden öğrendiklerini kardeşine aktarıyor. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici bir gelişme\" dedi.



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