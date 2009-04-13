Yavru Ergenekon Türkiye'ye başvuracak

KKTC Başsavcılığı, Türkiye'deki Ergenekon soruşturması çerçevesinde hazırlanan iddianamede yer alan "Kıbrıs bağlantılı" iddiaların araştırılması amacıyla bilgi ve belge temini için TC Adalet Bakanlığına başvurma kararı aldı.



Başsavcı Aşkan İlgen, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, Başbakanlık tarafından 8 Nisanda gönderilen yazı ile belgelerin incelendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma, Tenfiz ve Suçluların Geri Verilmesi, Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi uyarınca gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.



İlgen, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimin KKTC İçişleri Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.



KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Türkiye'de Ergenekon soruşturması çerçevesinde Kıbrıs'la ilgili iddiaların araştırılmasını istemişti.

