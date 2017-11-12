Yavru ayıları ballı ekmekle besliyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Karadağı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde, doğal ortamda yaşayan 4\'ü yavru 78 ayı, mevsime uygun kalori içeren özel yiyeceklerle besleniyor. Ayıların ekmek ihtiyacını karşılayan fırın çalışanı 49 yaşındaki Aynur İbil, özellikle yavru ayıları kendi hazırladığı ballı ekmekle besliyor.

Karacabey ilçesinde bulunan ve Türkiye\'de tek olan Karacabey Karadağı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde, doğal ortamlarında yaşayan 78 ayının bakımı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2\'nci Bölge Müdürlüğü\'nce yapılıyor. Ayılar, mevsim koşullarına göre verilen sebze, meyve ve bal gibi yiyeceklerle beslenirken, yavru ayılara da mama yediriliyor. Ayıların ekmek ihtiyacı, özel hazırlanmış fırında tek başına çalışan 3 çocuk annesi Aynur İbil tarafından karşılanıyor. Hamur açan ve bunları tepsilere koyup, fırına süren İbil, pişen ekmekleri soğuttuktan sonra ayılara verirken, yavrulara da üzerine bal sürdüğü ekmekleri elleriyle yediriyor.

Barınakta sözleşmeli işçi olarak çalıştığını söyleyen İbil, \"Eşim de barınakta görevli. Ayıların bakımıyla ilgileniyor. Ben, sözleşmeli olarak çalışıyorum. Ayılara, ihtiyaç duyulduğu zaman barınakta bulunan fırında tek başıma ekmek hazırlıyorum. Bir gün sade diğer gün meyveli ekmek yapıyorum. Ekmeğin hamur aşamasından, pişmesine ve dağıtımına kadar tek başıma gerçekleştiriyorum. Yavru ayılara ekmek vermekten büyük mutluluk duyuyorum\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Şube Müdürlüğü\'nün sorumluluğunda bulunan Karacabey Karadağı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 2 veteriner, 2 biyolog, 1 şef, 1 teknisyen ve 4 işçi çalıyor. Ayıların yıllık beslenme ihtiyaçları için yapılan harcamanın ise yaklaşık 200 bin TL olduğu belirtiliyor.

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