Yavru Akdeniz foku ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da yavru Akdeniz foku, kayalıklarda ölü bulundu. Bulunduğu yerden alınan fokun, bir alana gömüleceği belirtildi.

Antalya\'da Kaleiçi Yat Limanı kayalıklarda hareketsiz haldeki yavru Akdeniz fokunu görenler durumu polise ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen yetkililer, yaklaşık 40 kilo ağırlığındaki Akdeniz fokunun daha önce öldüğünü belirledi. Yavru fok, yapılan incelemenin ardından belediye ekiplerinin belirlediği alana gömülmek üzere götürüldü.



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