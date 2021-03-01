Yavaş'tan Ankara'da zehirlenerek öldürülen köpeklere ilişkin açıklama: Vahşetin failleri kanun önünde en ağır cezayı alana kadar olayın bizzat takipçisi olacağım

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da onlarca köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vahşetin fail ya da failleri kanun önünde en ağır cezayı alana kadar olayın bizzat takipçisi olacağım” dedi.

İki gün önce Ankara’nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde onlarca köpeğin cansız bedeni bulundu. Dün ise hayvanseverler tarafından fark edilen olayda Gölbaşı'nda üzerlerine moloz ve hafriyat dökülmüş halde 20 kadar köpek cesedi bulundu.

TIKLAYIN - Ankara'da molozların arasında 20 ölü köpek bulundu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanılan olaya ilişkin sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "27 Şubat 2021'de Altındağ ve Yenimahalle'de, 28 Şubat 2021'de ise Gölbaşı'nda yaşanan köpek zehirlenme vakaları ile ilgili olarak, tüm yetkili kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ederek sorumluların cezalandırılmaları için konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını alıntılayarak şunları yazdı:

"Kentimizde, can dostlarımızı hedef alan insanlık dışı olaylara ilişkin takibimiz sürüyor. Bu vahşetin fail ya da failleri kanun önünde en ağır cezayı alana kadar olayın bizzat takipçisi olacağım."