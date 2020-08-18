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Yavaş’ın başlattığı ‘sözleşmeli üreticilik’ projesinde ilk hasat yapıldı

18 Ağustos 2020 17:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kırsal kalkınmayı destelemek amacıyla başlattığı ‘sözleşmeli üreticilik’ projesinde nohut hasadı yapıldı. Çiftçilerden satın alınan nohutlar sosyal yardım alan ailelere ücretsiz olarak dağıtılacak.

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