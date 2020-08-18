Yavaş’ın başlattığı ‘sözleşmeli üreticilik’ projesinde ilk hasat yapıldı

Başkent ekonomisini canlandırmayı, Ankara’yı tarımın başkenti yapmayı hedeflediğini belirten ve “Benim en büyük projem Ankaralıyı zengin etmek” diyen Yavaş, seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi. Yavaş’ın “Hem hayvancılıkta hem de tarımda sözleşmeli üreticilik yaptıracağız ve sözleşmeli üreticiliği teşvik edeceğiz” sözleriyle açıkladığı tarım modeli başladı. Ankara genelinde sözleşmeli üreticiliğe geçen bin 15 çiftçi, Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı nohut tohumlarının hasadına başladı.

İlk hasat yapıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile yapılan sözleşme kapsamında yüzde 90 hibe desteği ile nohut tohumlarını alan çiftçiler, kendi arazilerinde yetiştirdikleri nohutların ilk hasadını aldı.

Başkent’te besin zincirinin ve yerli üretimin devamlılığını da sağlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin stratejik uygulamaları arasında yer alan sözleşmeli üreticilik modelinin özellikle pandemi sürecinde daha da önem kazandığına vurgu yapan Başkan Yavaş, seçim öncesi yaptığı konuşmalarda da bu konunun önemine, “Nallıhan’dan Beypazarı’na, Kızılcahamam’dan Çamlıderesi’ne, Kahramankazan’dan Çubuk’a, Kalecik’e, Haymana’ya, Bala’ya kadar ne kadar ilçemiz varsa sözleşmeli üreticilik yaptırmayı istiyoruz. Çiftçimize fidanını, fidesini biz vereceğiz. Satın alma garantisiyle de biz satın alacağız. Başkent için en büyük projem Ankaralıyı zengin etmek, işsizliği azaltmak” sözleriyle dikkat çekmişti.

"Gelecek yıl sözleşmeli üreticilik hedefi 100 bin dekar"

Ankara genelinde bin 15 çiftçinin ürettiği nohutları satın alma garantili sözleşme kapsamında teslim almaya başladıklarını ve bu ürünleri sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu bilgileri paylaştı:

“Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın talimatıyla 2020 tarım sezonunda sözleşmeli üretime başladık. Bu sene sadece nohut ekildi, önümüzdeki yıllarda ise dört beş ürün çeşidinde yine sözleşmeli üretim çalışmalarımız devam edecek. Bu sene 20 bin dekar alanda üretim gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene ise 100 bin dekarlık alanda sözleşmeli üretim yapmayı planlıyoruz. Sosyal yardım alan ailelerimize satın aldığımız bu ürünleri ücretsiz dağıtacağız. Hedefimiz hem çiftçilerimizin hem de ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomisine katkı sağlayacak bu modeli Ankara’mızda daha da yaygınlaştırmak.” (ANKA)