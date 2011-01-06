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Dünya

''YAVAŞ GİT UYARISINI'' DİNLEMEDİ: 22 ÖLÜ  LUCKNOW (A.A)

06 Ocak 2011 11:28

-''YAVAŞ GİT UYARISINI'' DİNLEMEDİ: 22 ÖLÜ  LUCKNOW (A.A) - 06.01.2011 - Hindistan'ın kuzeyinde, bir tur otobüsünün aşırı hızdan devrilmesi sonucu 22 kişi öldü. Şoförün ''yavaş git'' uyarısını dinlemediği bildirildi.   Hükümet sözcüsü Mahendra Singh Tamta, Himalaya'nın eteklerindeki Mussoorie dağ istasyonu yakınında kaza yapan otobüsün, 8 tur otobüsünden biri olduğunu ve Haridwar kentinden döndüğünü kaydetti.  Sözcü, kazada ölenlerden 13'ünün çocuk olduğunu, yaralanan 12 yolcunun da hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Otobüste bulunan 52 yolcudan bazılarının, şoföre yavaş gitmesi için uyarıda bulunduğu ifade ediliyor. 

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