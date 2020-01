Yavaş 04.30: Gökçek dönemi bitti; Gökçek 06.30: 44,7 ile ben kazandım

Ankara'da son ana kadar başabaş geçen yarışta hem AKP adayı Melih Gökçek, hem de CHP adayı Mansur Yavaş, sabaha kadar defalarca zaferlerini ilan ettiler. Son olarak sabah 04:30'da açıklama yapan Yavaş, "Ankara Gökçek döneminin bittiğini, seçimi kazandığını, gerekirse kendisinin de bir balkon konuşması yapacağını" söyledi. Yavaş'tan iki saat sonra, sabah 06:30'da medyanın karşısına çıkan Gökçek ise, "yüzde 44,7 ile seçimi kazandığını, Yavaş'la arasında en az 30 bin oy fark olduğunu" açıkladı.

Sosyal demokratların 20 yıl önce kaybettiği Ankara'yı geri almak için kıyasıya mücadele eden CHP'nin MHP kökenli Mansur Yavaş ile 4 dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yönettikten sonra 5. kez yarışa katılan AKP adayı Melih Gökçek arasında görülmemiş bir rekabet ve demeç atışması yaşandı.

30 Mart yerel seçimleri için Ankara'da sandıkların kapandığı 17:00'den yaklaşık 4,5 saat sonra kameraların karşısına geçen MHP kökenli CHP adayı Mansur Yavaş, seçimi kazanmak üzere olduğunu iddia etti. Yavaş şunları söyledi:

"Yüzde 50’ye yakın oy alıyoruz. Tabii ki temennimiz her fırsatı söylediğimiz en az yüzde 51. İnşallah sandıkların tümü geldiğinde bunu da göreceksiniz. Bu bilgiyi alan, arada 5-10 puan farkı varmış gibi gösterenler, sandık başını terk ediyorlar. Belki de birtakım hileler yapılıyor. Bütün sandık başındaki arkadaşlara, müşahitlere, Ankara sevdalılarına sesleniyorum. Oylar merkez kurula teslim edilene kadar sandıkların başından ayrılmasınlar."

Gökçek: Hadi canım sen de

Yavaş'ın ilk açıklamasının hemen ardından bir açıklama yapan Gökçek şunları söyledi:

"CHP adayı seçimi kazandığını söylüyor, hadi canım sen de! Şu anda yapılan bir olay var. Cihan Haber Ajansı, bu işin ana mihrak noktası. Cihan Haber Ajansı tamamen manipülasyon yaparak, gerçek dışı veriler vererek ortalığı karıştırmak istiyor. Bir de baktık ki NTV’de, biz 7-8 puan öndeyken bir anda geri döndük. NTV’yi aradık, onlar da ‘CHA’yı aradık’ diyorlar. Kimse CHA’ya inanmasın. CHA’ya göre AKP Türkiye’nin her yerini kaybediyordu. Bu manipülasyonun bir uzantısı olarak Ankara CHP adayını kullanıyorlar. Yavaş 'Biz bu seçimi aldık' dedi. Hadi canım sen de. Ankara’da kaç ilçe var 25. Taşra ilçelerini tek tek sayıyor NTV. 16 tanesinde AK Parti kazanmış bir tanesini başka bir parti. Gölbaşı’nda Sincan’da, Keçiören’de, Altındağ’da AK Parti kazanmış. Her tarafı biz kazanırken hikmet-i ilahi CHP Ankara’da kazanmış. Böyle bir manipülasyona kimse iltifat etmesin. NTV önce beni altta gösterdi, tabii yükseleceğiz. Tekrar ediyorum, 50’ye 39 bitecek. Ben bu işi bilen, iyi anket yapan birisiyim. Vatandaşlarım moralini bozmasın, CHP bunu her zaman yaptı. Geçen seçimde İstanbul’da Gürsel Tekin ekrana çıktı. İstanbul’u kazandık, dedi, sonra her zamanki gibi mahcubiyet. CHA’yı kollarına takmışlar, hayırlı olsun onlara."

Yavaş: 100 bin fark olacak muhtemelen

Gökçek'in ardından saat 02:00'de CNN Türk canlı yayınına bağlanan Mansur Yavaş, “Çankaya’da yüzde 70’in üzerinde oy potansiyelimiz var, Yenimahalle’de 40-50. Bu oylar sayıldığında büyük bir ihtimalle kazanıyoruz" dedi. Yavaş, hemen ardından Halk TV'ye bağlanarak "Şu anda 3 bin 200 oy öne geçtik. 20-30-50 bin, 100 bin oy fark olacak muhtemelen" dedi. Yavaş, "Size yarın sabah itibarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyebilir miyiz" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

'Kazandım, balkon konuşması yapacağım'

Gecenin ilerleyen saatlerinde çeşitli kanallara bağlanan Mansur Yavaş, seçimi kazanmakta olduğunu söyledi. Yavaş, sabah 04:30'da da kesin ifadelerle seçimi kazandığını öne sürerek, şunları söyledi:

“Şu anda 27 bin 507 öne geçmiş bulunuyoruz. Hâlâ yüzde 6 civarında Çankaya ve Yenimahalle oyları geliyor. Çankaya’da oy oranlarımız yüzde 70’in üzerinde. Yenimahalle’de yüzde 50’nin üzerinde. Bazı yerlerde itirazlar varmış, ama ilçe başkanlıklarında itirazlar olabilir. Kalaba’da, Karayolları’nda ve Yenimahalle’deki seçim bölgeleinde hâlâ müdahale girişimi var. Kaybetmesini de bilecekler, sandığa saygı duyacaklar, iradeye saygı duyacaklar.Sandıkta kazandığımızı masada vermeyeceğiz. Ankara’yı yavaş yavaş kazanıyoruz. Ankara’daki kirli siyaset ortadan kalkacak. Ankara’yı söz verdiğimiz gibi, ortak akılla yöneteceğiz. Gökçek dönemi bitmiştir, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sırası gelince biz de balkon konuşması yapacağız.”

Gökçek: Yüzde 44,7 ile kazandım

Yavaş'ın bu açıklamasından tam iki saat sonra, saat 06:30'da gazetecilerin karşısına çıkan Melih Gökçek, yüzde 99,5 oranında tamamlanan sayım sonuçlarına göre yüzde 44,7 oranında oy aldığını belirterek Ankara'da seçimleri kazandığını ilan etti. Gökçek şunları söyledi:

"Biz çıkmadık ortalığa, biz çıkmayınca da ortalığı karıştıranlar oldu. Özellikle Cihan Haber Ajansı karıştırdı. Allah'a şükür aldık. Televizyon televizyon gezip seçimi aldığını ifade etti CHP adayı. Tabii böyle bir şey yok. Yok Çankaya'dan oylar gelmedi, falan. Oysa Çankaya'dan oyların tamamına yakın gelmişti. Şimdi neticeyi aldık. Beni çok aşağılarda gösteren ajans da (CHA) günah çıkarmak için beni 2,5 puan önde göstermiş. Amaçları milleti sokağa dökmekti ve döktüler. Şu anda maalesef gençler seçim kurulunun önünde toplanmış kazandıklarını söylüyorlar.

Bizim hesaplarımıza göre minimum 30 bin civarında fark var. O ajansın ifadesine göre 62 bin fark var. Şu anda sayılmamış sadece 67 sandık kaldı. Bizim hesaplarımıza göre yüzde 44,7 oy aldık. CHP 43,8 sonuç almıştır. Yüzde 99,5 oranında kesinleşen sayımın sonucudur bu. Oyumu yükselttim, bundan kıvanç duyuyorum. Bu zaferin kazanılması son derece anlamlı. Bütün Türkiye başbakanına, AK Partisi'ne sahip çıktı. Anlaşılan o ki, yedi düvel birleşse Allah'a şükür ki Türkiye'ye, başbakanına bir şey ifade etmeyecek.

Benden sonra yerimi yeni bir AK Parti'liye bırakırken daha çok oy alacağı bir zemin bırakmak istiyorum. Çünkü benim son dönemim. Türkiye'yi hile yapıldı diye çalkalayacaklar. Hile bizim her zaman yakaladığımız gerçektir. Keçiören'e gitmişler oylar değişecekmiş. Ya arkadaş teknoloji ne kadar değişti bilmiyorlar herhalde. Bu kadar açık net hadise ortadayken nasıl hile yapılacakmış onu söylesinler. Hile yapan varsa sandıkta yapmıştır zaten. Onu yapan varsa da şerefsizdir, AK Parti buna tenezzül etmez. Şu saatten sonra bunu iddia eden varsa mağlubiyeti hazmedemediği için, toplumu sokağa dökmek için yapmışlardır. Seçimi hazmedemeyeceklerini, özellikle gençleri sokağa dökeceklerini, beynelmilel güçlerin ve baronların bunu yapacaklarını söylemiştim.

Son olarak söylemek istediğim; sayın Başbakan'ım yolun açık olsun. Bu millet Ankara'da da, Türkiye'de de senin arkanda olduğunu gösterdi, yolun açık olsun."

'07:20: Açıklama yapmayacağım'

Saat 07:00 sıralarında CHP'nin seçim koordinasYonuna gelen Mansur Yavaş, 07:20'de ayrılırken gazetecilerin gökçek'in zaferini ilan ettiği yönündeki sorularına ilişkin, "açıklama yapmayacağım" dedi. Yavaş sonuçlara itiraz edip etmeyeceği sorusuna, "bir tek oyun hakkını dahi arayacağız" karşılığını verdi.