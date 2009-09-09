Yattara:Yedek kalınca üzüldüm

Trabzonspor'un yabanc transferi Yattara ilk onbirde yer alamadığı için üzüldüğünü dile getirdi.



Trabzonspor'un Gineli futbolcusu İbrahima Yattara, Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyemediği için üzüldüğünü söyledi. Lotto Firması'nın düzenlediği Lotto Media Cup 2006'nın, Polat Renaissance Oteli'ndeki kura çekimine katılan Yattara, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yattara, Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğuna değinerek, “Maça ilk 11'de başlamadığım için hüsrana uğradım. Çok hırslıydım ve oynamak istiyordum, ama sonuçta bu antrenörümüzün kararıdır ve bu karara da saygı duyuyorum” diye konuştu.



Bütün hafta boyunca iyi hazırlandığını, yedek kalınca da şaşırdığını belirten Gineli futbolcu, “Takımdaki herkes gibi ben de ilk 11'de bulunmak isterdim. Hocam takımı açıkladıktan sonra beni yanına çağırdı ve takımı bu şekilde oynatmak istediğini söyledi. Buna da saygılıyım” dedi.



Yattara, basın mensuplarının “Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynasan sonuç değişir miydi?” sorusuna, “Buna cevap vermek zor, ama o gün kendimi çok hırslı hissediyordum ve hırslıydım. Maçın gidişatına baktığımda da Fenerbahçe defansını kolay geçebileceğimi düşündüm” şeklinde konuştu.