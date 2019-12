Yattara'ya inanılmaz teklif

Trabzonspor'un Gineli futbolcusu İbrahima Yattara için Katar kulübü Al Saad, 15 Milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Yönetim bu teklife, "Şimdilik satmayı düşünmüyoruz" diye cevap verdi.



Trabzonspor'a transfer olduğu 2003 - 2004 sezonundan itibaren gerek özel hayatı, gerekse futbol yaşantısı ile birçok spekülasyona konu olan Gineli futbolcu İbrahima Yattara için Katar'ın Al Saad kulübü dün gece geç saatlerde Trabzonspor kulübüne 15 Milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli önerdi. Bu teklife ilk etapta hemen, 'Ret' cevabını veren bordo - mavili yöneticiler, Yattara'nın, 'Gitmek istiyorum' şeklinde yoğun baskı yapması üzerine düşünmek için süre istedi. Bu süre zarfından Başkan Sadri Şener ve Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan uzun görüşmelerde Katar kulübüne, "Şimdilik satmayı düşünmüyoruz" şeklinde cevap verildi. Yönetimin, Katar kulübünün teklifini kabul etmemesi üzerine morali bozulan Gineli futbolcunun, bu tavrının bordo - mavili yöneticilerin tepkisini çektiği öğrenildi.



ASBAŞKAN TEKLİFİ DOĞRULADI



Katar kulübünün inanılmaz teklifini doğrulayan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren Yattara'ya hemen her hafta farklı bir kulüpten transfer teklifi geldi. Bazen bu sayı oldukça arttı. Son olarak bir Arap kulübü oldukça yüksek bir miktar teklif etti. Bu ortalıkta dolaşan rakamın belki de iki katı denilebilecek bir para. Ama biz bu teklifi şu anda kabul etmedik. Çünkü takım iyi gidiyor ve bu ahengi bozmamamız lazım" diye konuştu.



"HER İSTEYEN GİDEMEZ"



Hacısalihoğlu, Yattara'nın da kendisine gelen transfer teklifi karşısında gitmek istediğini belirterek, "Buradan her isteyen futbolcu gidemez. Bizim istediğimiz futbolcular gider. Ortada karşılıklı atılmış imzalar var. Dolayısıyla bu transferin gerçekleşmesi için sadece Yattara'nın rızasının olması yetmiyor. Ama herkes şunu bilmeli ki, Yattara'nın son iki maçta oynamayışının ardında bu teklifle hiç bir alaka yok. Sakatlığı nedeniyle oynamadı" şeklinde konuştu.



"PARA İÇİN KADROYU BOZMAYACAĞIZ"



Yattara'nın taraftarların gözünde değerinin fazla olduğunun da bilincinde olduklarını söyleyen Hacısalihoğlu, "Yattara'yı satarsak yerine en az onun kadar iyi bir adam almalıyız. Şu anda transfer sezonu bitti. Dolayısıyla elimizdeki iyi futbolcuyu asla satmayız. Yattara'nın bu takıma katkısı fazla olacaktır. Teklifler gelir, değerlendirilir, ondan sonra kamuoyuna açıklanır. Bu da onlardan biri ve satmadık. Bu takımı asla para için bozma gibi bir niyetimiz yok. Devre arası veya sezon sonu bir durum değerlendirmesi yapacağız" diye konuştu.



KARABÜK MAÇINDA YEDEKLERE GÖREV DÜŞECEK



Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçında yarın akşam Kardemir Karabükspor ile kendi sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak kupada da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Bordo mavililerin, 4 lig maçında oynamayan yedek ağırlıklı futbolcularla Karabükspor karşısına çıkacağı sanılıyor. Bordo - mavili takımda kaleci Onur, Giray, Ferhat, Barış, Ceyhun ve Isaac'in ilk kez 11'de görev yapması bekleniyor.



Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Gineli futbolcu İbrahima Yattara dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Bu arada Yanal'ın Senegalli kaleci Tony Sylva'ya da, geçici lisansının yetişmesi durumunda bu maçta forma verebileceği öğrenildi.



TRABZONSPOR'UN KARABÜKSPOR MAÇI 11'İ ŞU ŞEKİLDE



Onur, Tayfun, Giray, Song, Cale, Serkan, Ceyhun, Ferhat, Barış, Isaac, Umut



SAKAT: Yattara



CEZALI: Yok



BİYET FİYATLARI: Kale Arkası: 5 YTL, Maraton Tribünü: 10 YTL, Kapalı Tribün (kenar): 20 YTL, Kapalı Tribün (orta): 25 YTL, VİP Tribünü: 50 YTL.