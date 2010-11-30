-YATTARA'YA FORMA ŞANSI TRABZON (A.A) - 30.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 3 Aralık Cuma günü sahasında Bucaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da, takım kaptanı İbrahima Yattara'ya forma şansı doğdu. En son ligin 7. haftasındaki Beşiktaş maçında ilk 11'de sahaya çıkan Yattara'nın, Burak Yılmaz'ın kart cezalısı olması nedeniyle ligde 7 haftalık aradan sonra ilk 11'de görev alması bekleniyor. Bu sezon toplam 5 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Yattara'nın Fenerbahçe maçında 1, Sivasspor maçında da 2 gol olmak üzere toplam 3 golü bulunuyor. Yattara, Bucaspor karşısında görev alması halinde elinden geleni yapacağını belirterek, ''Sezona iyi başladım ancak son haftalarda forma şansı bulamadım. Hocama saygım var. Bana şans verdiği zaman bunu en iyi şekilde değerlendirmek için gayret göstereceğim'' dedi. Ligin ilk yarısını lider bitirmek istediklerini ifade eden Yattara, ''Ben bu takımı, taraftarı çok seviyorum. Oynadıkça form tutacağıma ve kendimi bu taraftara tekrar göstereceğime inanıyorum. Takımımın kazanması ve hedefe ulaşması için elimden geleni yapacağım'' diye konuştu.