Yattara'ya ev dopingi

İstanbul'da bir firma, Trabzonspor'un yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde, bordo-mavili futbolculardan İbrahima Yattara'ya ev hediye edeceğini bildirdi.



İstanbul Merter'de yapılan Realİstanbul adlı konut projesi ortaklarından Murat Türköz, yaptığı açıklamada, Yattara'nın Realİstanbul'dan daha önce bir ev satın aldığını fakat henüz ücretini ödemediğini belirterek, "Yarınki maçta Beşiktaş'ı yenmeleri halinde bu evi Yattara'ya hediye edeceğiz" dedi.



Trabzonspor'un takım halinde bir bütün olduğunu ifade eden Türköz, "İsteğimiz Trabzonspor maçı kazansın. Bunun için Yattara'ya ekstra motivasyon sağlamak istiyoruz. Maçın adamı olacağını düşünüyoruz. Yattara ile maçı kazandığımızda aldığı daireyi kendine hediye edeceğiz" dedi.



Türköz, Realİstanbul'dan daire alan Gineli yıldızın projedeki en büyük ve en lüks daireyi seçtiği, 4 1 özellikte ve rezidans konforundaki dairenin satış fiyatının 600 bin TL civarında olduğunu kaydetti.

