

Galatasaray mağlubiyetini unutmaya çalışan Trabzonspor, Gaziantepspor maçı hazırlıklarını hırsla sürdürüyor.



Süper Lig'de aldığı Galatasaray mağlubiyetini, Gaziantepspor'u mağlup ederek unutturmak isteyen Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Galatasaray maçı sonrası futbolcularla yaptığı toplantıda oyuncularına yaptıkları hataları anlatan ve daha mücadeleci olmaları konusunda sert uyarılarda bulunan Yanal'ın, Gaziantepspor maçına farklı bir oyun sistemi ve farklı bir kadro ile çıkması bekleniyor.



Yanal'ın futbolcularla yaptığı toplantıda, "Bu takımda kimsenin yeri kesin değil. Bundan sonra bunu kafanıza yerleştirerek oynayın" diyerek mağlubiyetten dolayı sert bir tepki verdiği de öğrenildi.



Egemen salonda çalıştı



Bu arada Galatasaray maçı hazırlıklarına bu sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla devam eden Trabzonspor'da, hafif sakatlığı nedeniyle salonda çalışan Egemen dışında tüm futbolcular idmana katıldı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda, futbolcular kısa süreli düz koşunun ardından, birebirde top çalma, yarı sahada çift kale maç ve gol çalışması yaptı. Bu idman esnasında bordo - mavili futbolcuların oldukça neşeli oluşu dikkat çekerken, teknik direktör Ersun Yanal'da sert futbola izin verdi. İdmanda özellikle Adnan, Serkan ve Buğra performanslarıyla göz doldurdu.



Yattara'ya ceza gelmedi



Trabzonspor'dan Al Sadd kulübüne transferi gerçekleşmeyen Gineli futbolcu İbrahima Yattara'ya izinsiz basın toplantısı düzenlediği gerekçesiyle yönetim kurulu tarafından verilmesi beklenen ceza gündeme dahi alınmadı. Dün akşam toplanan yönetim kurulunun bu konuyu görüşmediği, sadece Uzungöl Regülatörü ve HES Projesi'nde yaşanan gelişmeler ve Galatasaray mağlubiyetinin nedenleri üzerinde tartıştığı öğrenildi.





Trabzonspor'da ligin başlamasıyla birlikte Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından koyulan röportaj yasağı can sıkıyor. Galatasaray maçında alınan mağlubiyet sonrası takımın gidişatı hakkında Yanal'dan bilgi almak isteyen basın mensuplarının sorularının cevapsız kalması ve gazetecilerin Yanal'la iletişim dahi kuramaması taraftarlarında tepkisini çekti. Futbolcuların konuşmasının da yasak olduğu kulüpte, teknik direktörün her hafta standart olarak yaptığı basın toplantıları da kaldırıldı. Bordo - mavili kulüpte Ersun Yanal ve futbolcular, sadece site aracılığı ile açıklama yapıyor.