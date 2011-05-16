-YATTARA TARAFTARLARA VEDA ETTİ TRABZON (A.A) - 15.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 1 gol atarak 19 gole ulaşan Burak Yılmaz, gördüğü sarı kart ile cezalı konumuna düştü. Bordo-mavili takımın bu sezon en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz, ulaştığı 19 golle ligde bu sezona kadarki forma giydiği 4 sezondaki gol sayısına da ulaşmış oldu. Burak, gelecek hafta ligde Kardemir Karabükspor ile yapılacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. -YATTARA'DAN BURUK VEDA- Trabzonspor'da 8. sezonunu geçiren ve ''İbrahim Üçüncü'' adıyla Türk vatandaşı olan Yattara, maçtan sonra buruk bir şekilde bordo-mavili taraftarlara veda etti. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmayan Gineli oyuncu, maçın bitiminin ardından sahaya girerek tek tek tribünleri dolaştı. Her tribüne bir formasını atan Yattara'ya, bordo-mavili taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. -AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ- Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe'nin üçüncü penaltı golünden sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Futbol Federasyonu aleyhine tezahuratta bulundu. Taraftarlar, takımlarına da alkışlayarak moral verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da oyuncular, lider Fenerbahçe'nin de kazanması nedeniyle maç sonrasında sevinemedi. Daha önceki dönemlerde ''Kolbastı'' oynayan futbolcular, bu kez maçın bitiminin ardından hemen soyunma odasına gitti.