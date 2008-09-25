Yattara'nın durumu belirsiz

Trabzon ter attı Trabzon ter attı

Trabzonspor'un Gineli oyuncusu İbrahima Yattara'nın, Katar'ın El Sadd Kulübü'ne transferinde pürüz çıktığı bildirildi. Kulüp genel saymanı Mahmut Aksu, Yattara'nın transferinde kulübün istediği koşulların gerçekleşmediğini söyledi.Katar kulübünün, transfer dönemi bittiği halde saat 24.00'e dek izin aldığını ifade eden Aksu, ''Bu süre sonunda transfer gerçekleşmedi. Bugün yine ek süre alırlar ve görüşme talep ederlerse onu bilemeyiz. Ama herhangi bir anlaşma olmadı. Yattara, bugün takımın 11.00'deki antrenmanına katılacak'' diye konuştu. Bordo-mavili kulübün, bu transferden, 10 milyon 800 bin Euro alması bekleniyordu.Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ise Yattara konusunda kesinleşmiş tek durumun, bu futbolcunun Trabzonspor'da oynamak istemediği olduğunu kaydederek, ''Böyle olunca da biz teklifi değerlendirmek zorunda kaldık. Şu anda arkadaşlar görüşmelerini sürdürüyor. Katar kulübü bize 10-11 milyon Euro arası bir fiyat teklif etti. Yattara'ya da yıllık 2 milyon Euro önerildiğini duyduk. Bu bonservis bedeli Türkiye'nin en yüksek bonservis bedeli olacak'' diye konuştu.Trabzonspor'un Fortis Türkiye Kupası 2. kademe eşleşmesinde Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamalarda Yattara konusuna da değindi.Yanal, bu konunun 3-4 gündür gündemi meşgul ettiğini belirterek, ''Kendisi ayrılma niyetinde ve bunda ısrarcı olduğunu söyledi. Biz kendisiyle uyumlu çalışıyoruz ve bir problemimiz olmadı. Trabzonspor önemli bir forma ve camia. O da profesyonel bir oyuncu, şartları zorlamaya çalışıyor. Bu transfer konusunda yönetimle iletişim içindeyiz. Yattara, önemli oyuncu ama istediği halde transferi gerçekleşmezse problem olur'' diye konuştu.Basın toplantısı düzenleyerek yaptığı açıklamada Katar kulübünün teklifini değerlendirmek istediğini ve transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor'un kararını beklediğini ifade eden Yattara, ''Çok iyi bir teklif. İnşallah Trabzonspor kabul eder ve ben de ondan sonra giderim. Yönetimin kararını bekliyorum. Bugün bu iş netleşecek. Benim işim futbol oynamak. Sorun çıkarmam. Gitmesem de futbol oynamaya devam ederim. Ekmek paramı bu işten kazanıyorum. Mecbur oynayacağım'' diye konuşmuştu.Basın toplantısını Trabzonspor taraftarından izin almak için düzenlediğini kaydeden Yattara, ''Trabzonspor taraftarının beni çok sevdiğini biliyorum. Ben de onları seviyorum. Ben onlardan izin almak için bu toplantıyı düzenledim. Futbol hayatı bu. İnsanlar beni yanlış anlamasınlar. Son maçlarda cip alınmadığı için oynamadım diye yazılanlar doğru değil. Maçtan 5 gün önce araba aldım. Herkes Ankaragücü maçında sakatlandığımı biliyor. Sakatlığım nedeniyle oynayamadım. 5 sene Trabzonspor'da oynadım. Bu yıl 6. yılım. Trabzonspor'da mutlu günler geçirdim. Bugüne kadar çok teklif aldım ama bu teklifler zayıf tekliflerdi. Bu sefer büyük bir teklif ve bunu değerlendirmek istiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.