Yattara'dan hüzünlü veda

T24 - Trabzonspor'da sekiz yıl forma giydikten sonra Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile anlaşan Yattara, Trabzon'dan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Trabzonspor'un kaptanı İbrahima Yattara, sekiz yıldır formasını giydiği Trabzonspor'a veda etti.

Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımı ile anlaşan Yattara, Trabzon'dan ayrılırken havalimanında gözyaşlarına hakim olamadı. Yattara, "kalbim burada atacak" dedi.

Sekiz yıldır bordo-mavili formayı giyen ve Trabzonspor taraftarlarının bir dönem en çok sevdiği isimlerden olan Yattara'yı havalimanında en yakın arkadaşlarından olan futbolcu Hasan Üçüncü ile birlikte dört kişi uğurladı.

Üzerinde Türk bayrağı bulunan Yattara'yı hiçbir yönetici veya taraftarın uğurlamaması ise dikkat çekti.



