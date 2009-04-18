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Spor

Yattara'dan Fransızca tepki

18 Nisan 2009 17:31

Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçında yıldızlaşan isimlerinden olan Gineli futbolcu İbrahima Yattara, iyi derecede Türkçe bilmesine karşın, basın toplantılarını tercüman kullanarak Fransızca yapma kararı aldı.

Türk vatandaşlığına kabul edilene kadar açıklamalarını Fransızca yapacağını söyleyen Gineli futbolcu, ``Türkçe'yi iyi biliyorum. Çok uzun zamandır da buradayım. Artık Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum. Bunun için başvuru yaptım ama aradan yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen henüz onaylanmadı. Ben de Türk vatandaşlığım kabul görene kadar Fransızca konuşma kararı aldım'' dedi. Bu arada Yattara, Trabzon Valiliği'nde Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri öncesi yapılan Türkçe mülakatta, hem okuma, hem de konuşmada çok başarılı bulunmuştu.

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