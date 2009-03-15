Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi Gineli oyuncu İbrahima Yattara şoku yaşandı.



Son 2 gündür gribal enfeksiyon geçiren ancak durumunun ciddi olmadığı açıklanan Gineli oyuncu, sürpriz biçimde maç kadrosunda yer almadı.



Yattara'nın yerine teknik direktör Ersun Yanal, Brezilyalı oyuncu Alanzinho'ya ilk 11'de görev verdi. Devre arasında Trabzonspor'a gelen Alanzinho, Denizlispor maçıyla birlikte 2. kez ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.



Bordo-mavili takımda geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Hrvoje Cale, formasına tekrar kavuşurken, stoper mevkinde Egemen görev yaptı. Giray Kaçar ise yedek kulübesinde oturdu.

