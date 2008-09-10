Yattara salonda çalıştı

Şener: Eskisi gibi olmalı Şener: Eskisi gibi olmalı

Milli takım kampından dönen Senegalli kaleci Tony Sylva takımla birlikte antrenman yaptı. Sakatlığı devam eden Yattara, takımdan ayrı salonda çalıştı.Diğer futbolcular da aşırı sıcak ve nemli havada yaklaşık 15 dakika süren düz koşunun ardından çalışmalarını salonda sürdürdü. Hüseyin, Giray ve Isaac ise salonda yapılan çalışmaya katılmadı, sahada düz koşu yaptı