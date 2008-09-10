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Spor

Yattara salonda çalıştı

Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına, dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmana, milli takı

10 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına, dün sabah yaptığı çalışmayla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Gökhan, Selçuk, Tolga, Onur, Ceyhun ve Song katılmadı. 

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Milli takım kampından dönen Senegalli kaleci Tony Sylva takımla birlikte antrenman yaptı. Sakatlığı devam eden Yattara, takımdan ayrı salonda çalıştı.

Diğer futbolcular da aşırı sıcak ve nemli havada yaklaşık 15 dakika süren düz koşunun ardından çalışmalarını salonda sürdürdü. Hüseyin, Giray ve Isaac ise salonda yapılan çalışmaya katılmadı, sahada düz koşu yaptı

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