Yattara neşe kattı



Trabzonspor, dün akşam oynadığı Beşiktaş maçının ardından ara vermeden Cuma akşamı oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın katılmadığı idmanı, yardımcı antrenör Kemal Özdeş yönetti. Beşiktaş maçında 11'de sahaya çıkan futbolcuların, düz koşu ve ısınma hareketleri ile tamamladığı idmanda, hafif kas ağrıları bulunan Egemen, antrenörlerden izin alarak salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise düz koşunun ardından yarı sahada çift kale maç ile idmanı tamamladı.



Beşiktaş maçında bileğindeki ağrıların artması nedeniyle oynayamayan Yattara ise bir süre takımla birlikte koştuktan sonra, çalışmalarını takımdan ayrı olarak yaptığı düz koşu ile sürdürdü.



Neşeli tavırları ile dikkat çeken Yattara, sık sık takım arkadaşları ile de şakalaştı. Bu arada idmanı Colman'ın eşi Fernanda, 9 aylık çocukları Mateo ve Belçika'dan gelen arkadaşları Mitch'de izledi. İdmanın sonunda Colman, eşi ve çocuklarının yanına giderek onlarla bir süre ilgilendi. Bu sırada Colman'ın Belçika'dan gelen arkadaşı Mitch'le konuşan Yattara'ya sarılan Song, uzun süre Gineli futbolcuyla şakalaştı. İki futbolcu arasındaki samimi tavırlar dikkat çekti. İdmanı Song'un Fransa'dan gelen bir arkadaşı ve Colman için Belçika'dan gelen bir gazetecide takip etti.



