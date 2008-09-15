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Spor

Yattara neden oynamadı?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Maraton programında Yattara ile ilgili müthiş bir iddiada bulundu. Gineli futbolcunun neden oynamadığına değinen Toroğlu'na Ersun Yanal'dan yanıt gecikmedi. İ#

15 Eylül 2008 03:00

Spor yorumcusu Erman Torogla, Maraton programında Yattara ile ilgili müthiş bir iddiada bulundu. İddia çok konuşulacak gibi görünüyor. Erman Toroğlu, Şansal Büyüka ile birlikte yaptığı programda Yattara ile ilgili şu iddiada bulundu:

"Yattara duyduğum ve bana gelen bilgilere göre son idmanda çok iyiymiş. Ama ne olduysa sonra sakat olduğu açıklanarak kadrodan çıkarıldı. Ancak olayın pek öyle olmadığı konuşuluyor. Yattara'nın son taksidini alamadığı, Song'a lüks bir araba alındığı ve kendisine araba alınmadığı için yönetime rest çektiği konuşuluyor. Trabzon yönetiminin bu konuda ne diyeceğini merakla bekliyorum.." 

arrow Ersun Yanal'dan Yattara açıklaması

arrow Trabzon'da sessiz gece


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