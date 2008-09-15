Yattara neden oynamadı?

Ersun Yanal'dan Yattara açıklaması Ersun Yanal'dan Yattara açıklaması

Trabzon'da sessiz gece Trabzon'da sessiz gece

"Yattara duyduğum ve bana gelen bilgilere göre son idmanda çok iyiymiş. Ama ne olduysa sonra sakat olduğu açıklanarak kadrodan çıkarıldı. Ancak olayın pek öyle olmadığı konuşuluyor. Yattara'nın son taksidini alamadığı, Song'a lüks bir araba alındığı ve kendisine araba alınmadığı için yönetime rest çektiği konuşuluyor. Trabzon yönetiminin bu konuda ne diyeceğini merakla bekliyorum.."