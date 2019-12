Yattara: Motivasyonumuz üst düzeyde

Turkcell Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni sahasında 2-0 yenen Trabzonspor'da, Gineli oyuncu Yattara, takım halinde olağanüstü bir motivasyon içinde olduklarını belirtti.



Sivasspor maçının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Trabzonspor'un Gineli oyuncusu Yattara, ''Bu önem, motivasyonumuzu artırıyor. Sivasspor, önemli bir rakip. Gerçekçi olmak gerekirse o maçı kaybetmemiz, her şeyi kaybetmemiz anlamına gelecek. Elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Ligde her maçta zorluk yaşıyoruz ama Sivasspor maçı, kabul edelim ki başka türlü bir maç olacak. Çünkü karşımızda doğrudan rakibimizi bulacağız. Normalden farklı bir motivasyonla oraya gideceğiz. Çünkü orada onları yenip bu işi tekrar yoluna koymak zorundayız. Takım olarak olağanüstü bir motivasyon içerisindeyiz'' diye konuştu.



Yattara, Gençlerbirliği maçında takımın performansından memnun olduğunu belirterek, ''Zor bir maçta 3 puanı çıkarmak önemliydi. 3 puan aldık, herkesi kutluyorum. Zor bir işi başardığımıza inanıyorum'' dedi.



Sezon başında bir sakatlık geçirdiğini ifade eden Yattara, ''Sonra bir transfer hikayesi çıktı. Performansımı bunlar olumsuz etkiledi. Belki de her oyuncunun başına gelebilecek şeyler yaşadım ama performansımı bunlar alt üst etti. Kendimi yeni yeni toparlıyorum. Bu yıl şampiyon olma şansımız var. En azından ikinci olabiliriz. Bu hedeflere varabilmek için kendimi toparlamam gerek, bir şeyler yapmalıyım dedim. Vicdan muhasebesi yaptım ve daha iyi şeyler yapmaya çalışmam gerektiğini düşündüm. İdmanlarda da çok çalıştım. Kendimi buluyorum. Bu çalışmalarım, meyvesini Gençlerbirliği maçında gol atarak verdi. Çalışmalarımın karşılığını aldım'' diye konuştu.



Türkçe konuşabilen Gineli oyuncu, Türk vatandaşlığı konusunda yaptığı başvuruya halen cevap alamadığını ve 8 aydır kendisine kimlik çıkmadığını ifade ederek, kimlik çıkana dek açıklamalarını Fransızca olarak yapacağını kaydetti.