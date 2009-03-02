Yattara kendine geldi

Egemen: Şampiyonluk hedefine ilerliyoruz

Umut galibiyete taşıyor

''YATTARA'YI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ''

Trabzonspor'da görev yaptığı 6 sezon içerisinde en verimsiz dönemini yaşayan İbrahima Yattara, Antalyaspor maçındaki asisti ile ligde uzun bir aradan sonra takımının skoru değiştirmesine katkıda bulundu.Umut Bulut'a yaptığı asistle takımının galip gelmesinde önemli rol oynayan Gineli oyuncu, ligde 13 haftalık bir aradan sonra asist yaptı.En son ligin 9. haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda 4-0 kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında asist yapan İbrahima Yattara, ligde 12 haftalık bir aradan sonra asist yaptı.Ligde 2 golü bulunan Yattara, asist sayısını da böylece 2'ye çıkarmış oldu.Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yattara'yı herkes gibi kendilerin de çok sevdiğini belirterek, ''Yattara, olağanüstü güzel bir insan. Performansını ortaya koyamadığı için müthiş bir huzursuzluk içinde ve belki de en verimsiz sezonlarından birini yaşıyor. Yapmak istiyor ama yapamıyor. Onu asla kaybetmek istemiyoruz'' dedi.Bazen oynatmamanın oyuncuların kendilerine gelmesini sağlamak yönünde değişik bir yöntem olduğunu kaydeden Yanal, ''Keşke onu daha yüksek bir performans içinde oynatabilsek. Bir kaç hafta içinde kendine geleceğinden eminim. Yattara, rakipler için tehlikeli bir silah. Randımanı şu anda düşük ama onun daha iyi olması için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Yattara'yı bu konuda hem ben uyarıyorum, hem de arkadaşları uyarıyor. Yapabileceklerini sorgulamak yerine, arkadaşları da ona destek veriyor'' diye konuştu.Antalyaspor maçının devre arasında kendisine neler yapabilecek düzeyde olduğunu anlattıklarını ifade eden Yanal, bu futbolcunun daha iyi bir düzeye geleceğine inandığını kaydetti.