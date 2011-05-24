-YATTARA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ TRABZON (A.A) - 24.05.2011 - Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla anlaşan ve Trabzonspor'da 8. sezonunu tamamlayan İbrahima Yattara ülkesine dönmek üzere Trabzon'dan ayrıldı. Kentten ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Gineli oyuncu ''Trabzonspor'u asla unutmayacağım, bütün kariyerim Trabzonspor'da geçti'' dedi. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve 2002'de geldiği Trabzon'da 8. sezonunu tamamlayan ve gelecek sezon için Al Shabab ile anlaşan bordo-mavili ekibin takım kaptanı Yattara, ülkesinin milli takım kampına katılmak için Trabzon'a veda etti. Sabah saatlerinde kulüpte futbolcu ve yöneticilerin yanı sıra personel ile vedalaşan Yattara, ardından Trabzon Havalimanı'ndan uçakla İstanbul'a hareket etti. Havalimamında en yakın arkadaşlarından olan futbolcu Hasan Üçüncü ve bir kaç arkadaşı tarafından uğurlanan Yattara, kulüpten ve hava limanından ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Yattara, kulüpteki arkadaşlarıyla vedalaşırken, ''Trabzonspor'u asla unutmayacağım, bütün kariyerim Trabzonspor'da geçti. Kendimi Trabzonsporlu hissediyorum, ayrılmak çok zor oldu ama profesyonel futbolculukta böyle şeyler yaşanıyor'' dedi. -''KEŞKE ŞAMPİYON OLUP ÖYLE GİTSEYDİM''- Yeni sezonda eski takımı Trabzonspor'a başarılar dileyen Yattara ''Keşke şampiyon olup öyle gitseydim, buradaki herkesi çok seviyorum'' şeklinde konuştu. Gineli oyuncu Yattara'nın İstanbul'dan hava yoluyla Brüksel'e geçip buradan uçakla aktarmalı olarak Afrika'ya dönerek ülkesinin 12 Haziran'da tamamlanacak olan milli takım kampına katılacağı belirtildi. Trabzonspor Kulübü, yönetim kurulunca alınan karar ile takımda 8. sezonunu geçiren İbrahima Yattara için kulüp binasında bir tören düzenlemiş ve futbolcuya hizmetlerinden dolayı plaket vermişti.