Yattara Denizli'de de yok



Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Trabzonspor'un Gineli yıldızı Yattara, ağrılarının geçmemesi üzerine Denizlispor maçı kadrosuna da alınmadı.





Turkcell Süper Ligi'nde yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Denizli'ye gitti.



Bordo-mavili takımın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maç için Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla bugün 19.45'de Denizli'ye giden takımın kafile başkanlığını Genel Sekreter Hasan Yener ve Genel Koordinatör Kenan Sönmez yapıyor.



Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, havaalanında yaptığı açıklamada, bu yıl bütün maçlara üç puan parolası ile çıktıklarını ifade ederek, ''Bu deplasmanda da yüzümüzün akı ile döneceğimizi düşünüyorum. Arzu ettiğimiz hedeflediğimiz puanları alarak bu deplasmanı tamamlayacağız'' dedi.



Yeni bir ekip ve yeni bir takım olduklarını belirten Hacısalihoğlu, ''Her geçen gün üzerine koyarak ve iyi futbol oynayarak maçlarımızı tamamlayacağız. Her geçen gün taraftarımıza umut vereceğiz. Beşiktaş maçında 1 puan aldık, 3 puanı kaybettik ama bu normal bir sonuç. Hedefe giden yolda zaman zaman böyle aksaklıklar olur'' dedi.



Yattara'nın herkesin gözü önünde sakatlandığını belirten Hacısalihoğlu, ''Maalesef konu başka şekilde spekülasyonlara yol açtı. Araba gibi şeyler ortaya atıldı. Bunlar gerçeği yansıtmayan haberler. Yattara'da sakatlık var ve ağrıları var. Denizli maçında ağrıları devam ettiği için kadroda yer almadı. Bu hocayla görüşülmüş bir durumdur. Hazır olan oynayacak, sakat olan oynamayacak. Daha sonraki maçlarda Yattara kadroya girebilir'' diye konuştu.



Öte yandan, Gineli futbolcu Yattara'nın, yapılan son antrenmanın ardından ağrısının devam ettiğini söylemesinin üzerine, teknik direktör Ersun Yanal tarafından Denizlispor maçı kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

