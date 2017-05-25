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Yattara, Brüksel'e giden Erdoğan'ı karşıladı

Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'e gitti

25 Mayıs 2017 15:15

NATO Zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Brüksel Havalimanı'nda karşılayanlar arasında eski Trabzonsporlu yıldız futbolcu Ibrahim Yattara da vardı.

Erdoğan'ı, Brüksel Abelag Havalimanında Belçika Devlet Protokol Müdür Yardımcısı Alain van Gucht, Türkiye NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan ve Türkiye Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yattara'yla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı resmi fotoğrafçısı Yasin Bülbül Instagram hesabından o fotoğrafı paylaştı.

Erdoğan'ın programı yoğun

Erdoğan, Wiltcher's Steigenberger Otel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. AB Konseyinin yeni binasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya gelecek Erdoğan, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile de biraraya gelecek. Erdoğan ardından yeni NATO karargâh binasında devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenecek resepsiyona katılacak ,İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile ayrı ayrı bir araya gelecek. Belçika Kralı Phillipe'in yeni karargaha gelişi ve liderlerle el sıkışmasına katılacak Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine, devir teslim törenine ve çalışma yemeğine iştirak edecek.

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Tayyip ErdoğanIbrahim YattaraTrabzonspor

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