Yattara belirsiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Ahmet Özen, Eskişehirspor maçını kayıpsız atlatmak istediklerini belirterek, "Son üç maçımızda aldığımız galibiyetlerin bir anlam taşıması için bu maçı da kazanmalıyız" dedi. Bu arada Yattara'nın sakatlığındaki belirsizliğin sürdüğü öğrenildi.



Turkcell Süper Ligi'nin 33. haftasında Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkıyor.



Gökhan Ünal'ın cezalı oluşu nedeniyle bu maçta tek forvet ile oynamayı planlayan Özen, Yattara'nın sakatlığındaki durumun netleşmemesi nedeniyle hücum hattında sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Alanzinho'yla özel olarak görüşen Özen, bu futbolcuya hücum organizasyonları konusunda önemli sorumluluklar yüklemeye hazırlanıyor.



Bu arada bordo- mavili takımda Serkan'ın dışında, cezalı Gökhan ve milli takım kampında bulunan Barış Memiş, Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek. Yattara'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Özen, son üç haftada aldıkları 9 puanın bir anlam kazanması için Eskişehirspor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Özen, sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda diğer futbolculara önemli sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Trabzonspor'un kadrosunda bulunan her oyuncu durumun ciddiyetinin farkındadır. Kalan iki haftada camianın bizden neler beklediğini biliyoruz. Futbolcularımızla da bunu sürekli olarak görüşüyoruz. İnşallah Eskişehirspor maçını kazanıp Trabzon'a iddiamızı devam ettirerek dönmek istiyoruz. Tabi bunun için rakiplerimizin puan kaybetmesi gerekiyor. Ama biz kendi üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyoruz" dedi.



TARAFTARLAR ESKİŞEHİR'E AKIN EDECEK



Bordo - mavili taraftarlarda yarın oynanacak olan Eskişehirspor maçı öncesi takımlarını yalnız bırakmama kararı aldı. Trabzon'dan otobüslerle Eskişehir'e gitmeye hazırlanan taraftarlar, takımın zirve yolunda desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Özgür Özal, her zaman olduğu gibi Eskişehir deplasmanında da takımın yanında olacaklarını belirterek, "Zirve yolunda takımımızın puan kaybı yaşamayacağını düşünüyoruz. Bizde onlara gerekli desteği vereceğiz" dedi. Öte yandan bordo - mavili takım yarın akşam 19.00'da özel uçakla Eskişehir'e hareket edecek. Bordo - mavili kafile maçın ardından saat 23.30'da yine özel uçakla Trabzon'a dönecek.



TAYFUN: "ESKİŞEHİRSPOR ENGELİNİ KAYIPSIZ GEÇMEK İSTİYORUZ"



Trabzonspor'un başarılı savunma oyuncularından Tayfun Cora, büyük fırsatlar teptiklerini belirterek, "Hatırlamak dahi istemediğimiz o şansız maçları kaybetmemiş olsaydık şu anda 5 - 6 puan farkla lider olabilirdik. Bu nedenle çok üzgünüz. Amacımız kalan iki haftada en iyi mücadeleyi ortaya koyup ligi adımıza yaraşır bir yerde bitirmek. Kalan iki maçımızı da kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şampiyon oluruz demek kolay ama önemli olan bunu başardığında konuşmak. Biz bunu yapmak istiyoruz. Tabi bunun için sadece bizim elde edeceğimiz sonuçlar yeterli olmayacak. Ama biz yinede üzerimize düşeni yapacağız. Taraftarlarımızdan kalan haftalarda bize verdikleri desteği artırmalarını istiyoruz. İnşallah onlarında desteğini alarak Eskişehirspor engeleni kayıpsız atlatmak istiyoruz" diye konuştu.