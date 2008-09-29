T24 LogoT24 Logo
Spor

Yattara bayramı bekliyor

Trabzonspor'da, Gineli oyuncu İbrahima Yattara'nın Katar'ın Al Sadd kulübüne transferinin bayram sonrasına kaldığı bildirildi.

29 Eylül 2008 03:00


Trabzonspor'da, Gineli oyuncu İbrahima Yattara'nın Katar'ın Al Sadd kulübüne transferinin bayram sonrasına kaldığı bildirildi.


Kulüp menajeri Caner Çuvalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yarım gün mesai olduğunu ve transferin bayram sonrasına kaldığını belirterek, ''Her iki ülkede de bayram tatili var. O nedenle transfer bayram sonrasında resmiyet kazanacak. Yattara için Katar kulübü para yatırdığı anda transfer tam olarak sonuçlanmış olacak'' diye konuştu.

Bu arada Çuvalcıoğlu, Konyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam başlayacaklarını ve bayramda takımın izinli olmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreninin ise 2 Ekim Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24