Yattara bayramı bekliyor



Trabzonspor'da, Gineli oyuncu İbrahima Yattara'nın Katar'ın Al Sadd kulübüne transferinin bayram sonrasına kaldığı bildirildi.





Kulüp menajeri Caner Çuvalcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yarım gün mesai olduğunu ve transferin bayram sonrasına kaldığını belirterek, ''Her iki ülkede de bayram tatili var. O nedenle transfer bayram sonrasında resmiyet kazanacak. Yattara için Katar kulübü para yatırdığı anda transfer tam olarak sonuçlanmış olacak'' diye konuştu.



Bu arada Çuvalcıoğlu, Konyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam başlayacaklarını ve bayramda takımın izinli olmadığını bildirdi.



Bordo-mavili kulüpte bayramlaşma töreninin ise 2 Ekim Perşembe günü yapılacağı belirtildi.



