-YATTARA, 7 HAFTA SONRA İLK 11'DE FORMA ŞANSI BULDU TRABZON (A.A) - 03.12.2010 - Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş, takım kaptanı İbrahima Yattara'ya, Bucaspor maçında ilk 11'de forma şansı verdi. Yattara, geçen hafta Gaziantepspor maçında 2 gol atmasına karşın gördüğü sarı kart ile cezalı konumuna düşen Burak Yılmaz'ın yerine ilk 11'de görev yaptı. En son ligin 7. haftasındaki Beşiktaş maçında 11'de sahaya çıkan Yattara, 7 haftalık bir aradan sonra yedek kulubesinden kurtulmuş oldu. -TARAFTAR İLGİSİ- Trabzonspor taraftarları, Bucaspor maçına oldukça ilgi gösterdi. Takımlarının aldığı sonuçlarla şampiyonluk konusunda umutları artan bordo-mavili taraftarlar, Hüseyin Avni Aker Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu. Sadece maraton tribünde çok küçük boşluklar kaldı. 20 bin dolayında bordo-mavili taraftar, ellerindeki bordo-mavili bayraklarla takımlarına coşkuyla destek verdi. Az sayıda da Bucaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan misafir takım tribününde yer aldı. Taraftarlar, bordo-mavili takımın şampiyon olması halinde kente futbolcuların heykellerinin dikileceği biçiminde pankart açtılar. -TARAFTARLARDAN ENGİN'E MORAL- Trabzonspor'un en son Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Eskişehirspor ile yaptığı maçta oyundan alınmasının ardından yaptığı sinirli davranışlar sonrası tepki çeken Engin Baytar için taraftarlar olumlu yönde pankart açtılar. Bordo-mavili taraftarlar, ''Ben bilirim sevgini, Ben bilirim yüreğini, Ben anlarım hevesini'' ve ''Boztepeli seviyoruz seni'' yazılı pankartlar asarak Engin'e moral verdiler. Engin ise geçen haftaki Gaziantepspor maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da yedek kulübesinde yer aldı. -JAJA'YA ÖDÜL- Trabzoncell aboneleri tarafından Kasım ayının en iyi futbolcusu seçilen Brezilyalı futbolcusu Jaja'ya ödülü verildi. Trabzoncell abonelerinin gönderdiği oyların yüzde 67'sini alararak ''Ayın Futbolcusu'' seçilen Jaja, ödülünü protokol tribünü önünde kulüp başkanı Sadri Şener'in elinden aldı. Teknik direktör Güneş, Sezer Badur'un yerine ilk kez Zafer Yelen'i 18 kişilik maç kadrosuna aldı.