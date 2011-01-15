-YATIRIMLARIN DÖRTTE BİRİ ULAŞTIRMAYA ANKARA (A.A) - 15.01.2011 - Kamunun bu yıl için öngördüğü 31,3 milyar liralık yatırım ödeneğinin dörtte 1'i ulaştırmaya ayrıldı. 2011 Yılı Yatırım Programından yapılan hesaplamalara göre, 2009'da yaklaşık 8 milyar lira ödenek ayrılan ulaştırma sektörü için bu yıl yüzde 7'lik artışla 8 milyar 537 milyon 880 bin lira tutarında yatırım yapılması planlandı. Ulaştırma yatırımları içinde en büyük pay, 4 milyar 277 milyon 200 bin lira ile demiryoluna ayrıldı. Bu ödeneğin 3 milyar liralık kısmı TCCD Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. TCDD tarafından bu yıl öngörülen yatırımlar arasında da hızlı tren projelerine ayrılan pay dikkati çekti. Ödeneğin 477,8 milyon lirasının Ankara-İstanbul, 200 milyon lirasının da Ankara-Konya hızlı tren projelerinde kullanılması planlandı. Ankara-Sivas Demiryolu için 200 milyon lira, Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Demiryolu için de 30 milyon lira ödenek ayrıldı. Toplam demiryolu ulaştırması ödeneğinin 1 milyar 277,2 milyon liralık kısmı da Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü'nün (DLH) kullanımına verildi. DLH'nin öngörülen yatırımları arasında da 1 milyar 254,1 milyon lira ile Menemen-Aliağa Çifthatlı Demiryolu İnşaatı öne çıktı. -KARAYOLU YATIRIMLARI AĞIRLIĞINI KORUDU- Karayolları da yatırım bütçesindeki ağırlığını bu yıl da korudu. Karayolu ulaştırması için 2011'de 3 milyar 95,1 milyon liralık yatırım öngörüldü. Bu rakamın 475 milyon lirası otoyollara ayrıldı. Otoyollar dışında Karayolları Genel Müdürlüğü kullanımına da 2 milyar 565 milyon liralık ödenek tahsis edildi. Bu ödeneğin 1,3 milyar lirası devam eden projeler için kullanılacak. -HAVAYOLU VE DENİZYOLU ULAŞTIRMASI- 2011 Yılı Yatırım Programında havayolu ulaştırması için de 514,6 milyon lira ödenek ayrıldı. Ödeneğin 400 milyon lirası Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 90 milyon lirası DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü, geri kalan bölümü de Sivil Havacılık ve Meteoroloji İşleri genel müdürlüklerince kulllanılacak. Havayolu ulaştırması projeleri içinde Adıyaman Havaalanı Terminal Binası için 6,8 milyon lira, Ağrı Havaalanı Terminal Binası için 9,1 milyon lira, Balıkesir Körfez Havaalanı Terminal Binası için 25,5 milyon lira, Diyarbakır Havaalanı Terminal Binası için 3,5 milyon lira, Mardin Havaalanı Terminal binası için 5,5 milyon lira, Konya Havaalanı Terminal Binası için 3,5 milyon lira pay ayrıldı. İstanbul bölgesi 3. havalimanı etüdleri için de 130 bin lira tahsis edildi. Denizyolu ulaştırması için 2011 yılında 251 milyon liralık yatırım yapılacak. Bu ödeneği büyük ölçüde TCDD (83 milyon lira), DHL İnşaat Genel Müdürlüğü (71 milyon lira), Denizcilik Müsteşarlığı (50 milyon lira) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (40 milyon lira) harcayacak. BOTAŞ Genel Müdürlüğü de boru hattı için 400 milyon lira ödenek kullanacak.