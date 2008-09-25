Yatırımlara önem verilmeli

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulüplerin geleceğini yapılacak yatırımların belirleyeceğini ifade ederken, sert futboldan yakındı ve Futbol Federasyonu'nun bu konuda daha etkili bir rol üstlenmesi temennisinde bulundu.



Galatasaray Dergisi'nin ekim ayı sayısında yer alan yazısında Adnan Polat, büyük kulüp olmanın köklü bir tarihi geçmişe sahip olmayı gerektirdiğini söylerken, "Büyük kulüpleri gelecekte de var edecek olan şey, tarihsel birikimin yanı sıra bugünden yarına yapılan yatırımlardır aynı zamanda" dedi.



Büyük camialara özgü bir vizyonla uzun vadeli planlara göre şekillendirilen bu yatırımların, spor kulüplerini geleceğe taşıyacak köprü işlevini göreceğini aktaran Polat, "Böylesi yatırımlar hiç şüphesiz ki, Galatasaray gibi bir dünya kulübü için daha da büyük önem arz etmektedir. Çok hızla değişen koşullara mevcut işleyişi zedelemeden uyum sağlamak ve her alanda öncü olarak mücadeleyi sürdürmek biz Galatasaraylılar için tarihsel misyonumuz açısından bakılınca bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.





‘Fedakarlıktan çekinmeksizin yatırımlar yapıyoruz’



Yazısında, başarılı olmanın; başı çekmeyi, zamanın yanı başında koşabilmeyi, sürekli bir çalışmayı, zorluklara göğüs germeyi, mücadeleci olmayı, sabırla ve kararlılıkla yürümeyi ve bütün bunları yapabilecek cesarete sahip olmayı gerektirdiğini aktaran Polat, "Son zamanlarda futbolda yeni bir hamleyi başlatmak, hem Galatasaray'ı hem de Türk futbolunu geçmişte pek çok kez olduğu gibi daha ileri bir noktaya taşımanın arayışı ve çabası içerisindeyiz. Bu anlayıştan hareketle de doğru bildiğimiz konularda hiç bir fedakarlıktan çekinmeksizin yatırımlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.



Özellikle anti futbol anlayışının futboldaki gelişimin önündeki bir engel olduğunu vurgulayan Polat, şunları söyledi:



"Ancak son dönemlerde giderek yükselen anti futbol anlayışı, hem yatırımların karşılığının alınmasını engellemekte, hem de beklenen gelişimin ortaya çıkmasına ket vurmaktadır. Futbol federasyonumuzun yeni dönemde iyi futbola prim veren ve sertliğe müsamaha etmeyen hakemlerle bu olumsuz gidişin önüne geçeceğine inanıyoruz. Aynı şekilde tribünlerdeki kötü tezahüratla da aynı anlayış çerçevesinde mücadele edilmesini bekliyoruz. Yapılan yatırımların karşılığının en verimli şekilde alınabilmesi, hiç şüphesiz ki anti futbol anlayışının önüne el birliğiyle geçebildiğimiz takdirde mümkün olacaktır. Bizler bu vesileyle Galatasaray olarak Türk futbolunun daha ileriye gitmesi ve her anlamda başarılı olması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağımızı, yapılanların da takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmayı bir görev addediyoruz. Çünkü geleceğe arkamızı dönemeyiz. Bugünün, yarın için dün olacağınınbilincindeyiz."

