Yatırımlar geçen yıla göre 61,6 milyar lira azalacak

Türkiye'de toplam yatırımların bu yıl 2008'e kıyasla 61,6 milyar lira azalarak, 148,7 milyar lira olması bekleniyor. Toplam yatırımlardaki gerileme özel sektör yatırımlarındaki düşüşten kaynaklanıyor. 2008 yılında 169,7 milyar lira olan özel sektör yatırımının, 2009'da 107,8 milyar liraya gerilemesi bekleniyor.



Son 2 yıldır belirgin fark gözlenmeyen kamu yatırımları 2010'da artacak. Kamu yatırımlarının 2010'da yüzde 8,3 artışla 44,3 milyar liraya, özel sektör yatırımlarının da yüzde 20,4 artışla 129,8 milyar liraya yükselmesi, toplam yatırımın ise 174,1 milyar lirayı bulması öngörülüyor. Baz etkisiyle artış oluşsa da öngörülen 174,1 milyar liralık toplam yatırım, 2007 yılının gerisinde kalıyor.



Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar 2010 Raporundan derlenen verilere göre, Türkiye'de geçen yıl 169,7 milyar lirası özel sektör, 40,6 milyar lirası kamu sektörüne ait olmak üzere toplam 210,3 milyar lira yatırım yapıldı.



Ekonomik krizin etkisiyle toplam yatırımın bu yıl 148,7 milyar liraya düşmesi öngörülüyor. Düşüş, özel sektör yatırımlarına dayanıyor. Kamu yatırımlarının 40,9 milyar lira ile geçen seneyle yaklaşık aynı düzeyi koruduğu 2009 yılında, özel sektör yatırımlarının 62 milyar lira gerileyerek, 107,8 milyar lira olması bekleniyor.



2008 yılında, bina, tesis, makina gibi tüm maddi mallara yönelik yatırım anlamına gelen ''sabit sermaye yatırımları'', 191,8 milyar lira düzeyindeydi. Bunun 152,7 milyar lirasını özel sektör, 39,1 milyar lirasını da kamu sektörü oluşturmuştu.



2009'un gerçekleşme tahminine göre ise toplam sabit sermaye yatırımı 160,2 milyar liraya inecek. Özel sektörün payı 121,8 milyar lira, kamunun payı 38,4 milyar lira olacak.