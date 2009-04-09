Yatırımda kadın geleneksel, erkek yenilikçi

MasterCard tarafından Ocak 2009'da gerçekleştirilen MasterIndex Araştırması harcama ve tasarruf eğilimlerinde kadın ve erkeğin farklı bakış açılarını gösterdi.



MasterCard'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, MasterCard tarafından 6 ayda bir düzenlenen ve Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde kadın ve erkek eşit dağılımlı 1.000 kişi üzerinde yapılan araştırmanın 10. yıl sonuçları kart kullanım alışkanlıkları, yatırım ve tasarruf eğilimleri konularında kadın ve erkek tüketicilerin birbirlerinden farklı tutum ve davranışlarını belirledi.



Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, yatırım eğilimlerinde daha geleneksel profil çiziyor.



MasterIndex araştırması, kadınların 2008 yılının en yüksek getirili yatırım aracı olan altını "keşfettiğini" ortaya koyarken, araştırma kapsamında tercih ettikleri yatırım aracı sorulan kadın tüketicilerin yüzde 14'ü altına yatırım yapmayı tercih ederken bu oranın erkeklerde yüzde 8'de kaldığı gözleniyor.



Buna karşılık erkek tüketiciler repo banka faizi, yatırım fonları ve hisse senedini kadınlara oranla daha fazla tercih ettiğini kaydediyor.



Kadınlar borç ödemede erkekler yeni iş kurmada istekli



Araştırmada "Elinize 40 bin TL geçse nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre, kadınlar borç ödemede, eğitim ve sağlıklarına yatırım yapmada erkeklerden daha istekli görülürken, erkekler, otomobil alımında ve yeni iş kurup, işlerini geliştirmede kadınların önüne geçiyor.



MasterIndex Araştırmasına göre erkekler, cüzdanlarında kadınlara oranla daha fazla kredi kartı taşıyor. Kadınların cebinde ortalama 1,6 adet kredi kartı bulunurken, erkeklerin cebinde ortalama 1,9 adet kredi kartı bulunuyor.



Kredi kartı kullanım sıklığının erkek tüketicilerde kadınlara nazaran daha fazla olduğu dikkat çekerken, kadınlar ayda ortalama 6,1 kez kredi kartı kullanırken erkeklerde bu rakam ayda ortalama 8,4'e çıkıyor.



Kredi kartlarını hemen hemen her gün kullanan kadınların oranı yüzde 5 iken erkeklerde bu oranın yüzde 11 olduğu gözleniyor. Kadınların kredi kartları ile alışveriş başına harcama ortalamaları 98 lira iken, erkeklerde bu oran ortalama 120 liraya çıkıyor.



Verilere göre, kadınlar kredi kartlarını beyaz eşya/elektronik eşya mağazaları, internet üzerinden yaptıkları alışverişler ve süpermarketlerde erkeklere oranla daha fazla kullanıyor. Erkekler, benzin, cep telefonu faturası, bakkal/market, havayolu, seyahat acentası, otel/konaklama, bar/ meyhane, telefonla sipariş harcamalarını kadınlara oranla daha fazla, kredi kartı ile ödüyor.



Kadınlar internet kullanımında önde



Kartta biriken para puanları kadınlar, akaryakıt istasyonları ve uçak bileti almada kullanmayı erkeklere oranla daha fazla, erkekler ise giyim mağazalarında kullanmayı kadınlara oranla daha fazla tercih ediyorlar.



Son bir yılda internet üzerinden alışveriş yapıp yapmadıkları soruların kadın tüketicilerin yüzde 28'i, erkeklerinse yüzde 25'i internet üzerinde alışveriş yaptıklarını belirtiyor.



Kadınlar internet üzerinden daha çok elektronik eşya ve kitap/DVD alırken erkeklerse uçak bileti/tur rezervasyonu ve sosyal aktivite bileti satın alıyorlar.





