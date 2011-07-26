-YATIRIMDA 3 BASAMAK YÜKSELDİK İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - 2011 Dünya Yatırım Raporuna göre, 2009 yılında en çok yatırım çeken ülkeler sıralamasında 30. olan Türkiye, 2010 yılında yüzde 8'lik artış ve 9,1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım ile 27. sıraya yükseldi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından yayımlanan ''2011 Dünya Yatırım Raporu'' açıklandı. YASED Genel Sekreteri Özlem Özyiğit'in rapora ilişkin sunumda verdiği bilgilere göre, 2010 yılında en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ilk beş ülke sırasıyla ABD, Çin, Hong Kong, Belçika ve Brezilya oldu. 228,3 milyar dolar yatırım alan ABD ve 105,7 milyar dolar yatırım alan Çin ilk iki sıradaki yerlerini korurken, bir önceki yıla göre Belçika'nın 16'ncı, Brezilya'nın 14'üncü sıradan ilk 5'e yükselmesi dikkati çekti. Brezilya'nın yükselişinde telekom ve petrokimya sektörlerindeki toplam 17 milyar dolar tutarındaki iki büyük işlem; Belçika'da ise bankacılık sektöründe yaşanan yeniden yapılanmalar etkili oldu. 2009 yılında en çok yatırım çeken ülkeler sıralamasında 30. olan Türkiye ise 2010 yılında yüzde 8'lik artış ve 9,1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım ile 27. sıraya yükseldi. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında ise 13. sıradan 14. sıraya geriledi.