-Yatırımcının yüzünü altın güldürdü ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - ''Külçe altın'' kasım ayında bir önceki aya göre yatırımcısına kazandıran tek yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Kasım/2011'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Kasım ayında en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,27 oranıyla külçe altında gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından İMKB 100 Endeksi yüzde -6,82, avro yüzde -2,68, Amerikan Doları yüzde -1,56 ve mevduat faizi yüzde -0,13 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise İMKB 100 Endeksi yüzde -7,80, avro yüzde -3,72, Amerikan Doları yüzde -2,60 ve mevduat faizi yüzde -1,19 oranında yatırımcısına kaybettirirken, külçe altın yüzde 1,18 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Finansal yatırım araçları ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde üç aylık değerlendirmelerde reel getiri sağlayan bir yatırım aracı olmadı. Külçe altın ise 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Amerikan Doları, üç aylık değerlendirmelerde, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,23 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmelere göre külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,77 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. -Yıllık bazda sıralama Finansal yatırım araçları, yıllık olarak değerlendirildiğinde, en fazla reel getiri oranlarına göre, külçe altın, Amerikan Doları, Avro, mevduat faizi ve İMKB 100 Endeksi olarak sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 39,32, Amerikan Doları yüzde 10,99 ve avro yüzde 9,73 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi yüzde 5,37 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 30,62 oranında yatırımcısına kaybetti. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 44,65, Amerikan Doları yüzde 15,24 ve avro yüzde 13,93 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 1,74 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 27,97 oranında yatırımcısına kaybettirdi.