Yatırımcının kâbusu bahisçiye yaradı

Borsaların piyasa değerini 2-3 yıl önceki seviyelerine kadar indiren kriz dalgası, finansal bahis oynayanlara yüzde 2 binlere varan kazanç olarak geri döndü. Lehman Brothers'ın iflasıyla borsalarda yaşanan deprem nedeniyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) bir haftada yüzde 13 değer kaybetmesinden de yine tek kazançlı çıkan bahisçiler oldu.



İMKB-100'ün 19 Eylül'de 37.500'ün altında kalacağına para yatıranlar endeksin 32.216 puandan kapanması sayesinde bire 15 kazandı. Böylece İMKB'nin son 26 ayın en düşük seviyesine gerilediği geçen hafta bahisçiler yüzde 1531 kar etti.



2 trilyon dolarlık bahis pazarı



Dünyada 2 trilyon dolara yaklaşan bir pazar büyüklüğüne ulaşan bahis ve şans oyunlarının ancak 200 milyar dolarlık bölümü devletlerin konrolünde yapılıyor. Bu pazarda spor bahisleri ağırlığını korurken, son yıllarda en hızlı büyüyen alanlarından biri ise mortgage krizi, resesyon tartışmaları, yükselen enflasyon ve tansiyonun gittikçe arttığı borsalara bağlı olarak gelişen finansal bahisler. Özellikle Avrupa merkezli olarak çalışan finansal bahislerde, 40'dan fazla ülkenin hisse senedi borsalarının yanısıra, 20'den fazla döviz kuruna, ABD ve İngiltere'deki merkez bankalarının faiz kararlarından altın ve gümüş gibi değerli metallarin belirli bir tarihte fiyatının ne olacağına, vadeli ve opsiyonlu işlemlerden, tek tek hisse senetlerine kadar bahis oynanabiliyor.



Üstelik, stopaj, vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden de muaf olan bu finansal bahislerde, Türkiye'de yerli yatırımcılara uygulanan yüzde10'luk stopaj vergisi ve komisyonlar da yok. Borsaların işlem yaptığı saatlerde açık olan ve alım satım yapılabilen bu finansal bahis siteleri, müşterilerini yüksek getiri oranlarının yanısıra "Kayıt yok, gerçek borsa heyecanı, anında alım satım, risk yok" taahhütleriyle avlıyor.



Kayıp, kazanç getirdi



Türkiye'de 14 Mart 2006 itibariyle sanal ortamda bahis oynama yasak. Avrupa'da ise yasal faaliyet gösteren hem internet siteleri hem de hisseleri borsada işlem gören bahis şirketleri var. Bahis oynanan sitelerin en büyükleri arasında Ladbrokes, IG Index, Betsson24, Betonmarkets, Bets For Trades, Financial Spread Betting, GFT Global Markets gibi şirketler yer alıyor. Bunlar arasında en yaygın olan Betsson24 bahis şirketinin 17 farklı Avrupa ülkesinde sitesi var. 8 ülkeden 24 borsa endeksine para yatırılabiliyor. Bahisler sanal ya da gerçek parayla oynanabiliyor. Betsson, aynı zamanda Norveç Borsası'nda işlem gören bir şirket. 1 euro ile bile bahis yapılabiliyor. Hisseyi satarken 3 euro satış masrafı alınıyor. Stockholm Borsası'nda işlem gören Betsson, İMKB üzerine de bahis oynanabilen sitelerin başında geliyor.



Yeni bahisler açıldı

2001'de kurulan ve bu yılın temmuz ayında finansal bahis işine de giren şirketin bu haftaki getiri oranları da dudak uçuklatıyor. Bir diğer bahis şirketi Betonmarkets'da ise 2000 yılından bu yana 15 milyonun üzerinde alım-satıma konu olan bahis işlemi yapıldı. 100 binden fazla kayıtlı kullanıcı var. Günlük 20 binden fazla işlem yapılıyor. Petrolden, 20'nin üzerinde para biriminin çapraz kuruna, 17 borsadaki endekslerden, ABD ve İngiltere'deki hisse senetlerine kadar bahis yapılabiliyor. İşte bu yollarla İMKB-100, FTSE, DAX, CAC 40 gibi endekslerin rekor kayıplarına oynayan bahisçiler, bir hafta önce kimsenin öngöremediği kayıplar sayesinde kazançlarına kazanç kattı.



Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1800, Fransa'da CAC 40 Endeksi ise bahisçilere yüzde 1600'ü bulan getiri oranları sağladı. İMKB-100'ün 19 Eylül'de 37.500'ün altında kalacağına para yatıranlar ise aynı gün endeksin yüzde 13 yükselmesine karşın 32.216 puandan kapanması sayesinde bire 15 kazandı. Böylece İMKB-100 Endeksi, son 26 ayın en düşük seviyesine gerilediği geçen hafta, İMKB'nin piyasa değeri 30 milyar dolar dalgalanırken, bahisçiler yüzde 1531 kar etti. Yeni bahis ise İMKB 100 Endeksi'nin 26 Eylül Cuma gününe yönelik sonuçlarına oynanıyor. Endeks 33.250 puanın altında kalırsa, bahisçiler 1'e 14,64 kazanacak. Endeks, 32.250 ile 33.500 arasında kalırsa getiri oranı 13,78 olacak.





Nasıl oynanıyor?



Borsa bahisi, belirli oranlardaki bir hisse fiyatı ya da endeks seviyesi üzerine oynanan bahislerden oluşuyor. Örneğin bahisçi, bir hisse ya da endeksin değerinin yükseleceğini mi, düşeceğini mi yoksa belirli bir aralıkta mı seyredeceğini tahmin ederek para kazanıyor. Bahisçilerin, bahis oynayabilmesi için öncelikle bahis şirketinin kayıtlı üyesi olması ve bir hesap açması gerekiyor. Bu hesaba para aktarılarak bahis satın alınıyor. Bahislerden para kazanılması durumunda, yine bu açılan hesaba para yatırılıyor. Borsada oynanılan bahislerde, şirket oranları açıyor müşteriler de bu oranlardan bahisleri oynuyor.



Dünya finans piyasalarında yaşanan kriz, borsasından döviz kurlarına, emtiadan petrolüne kadar tüm yatırım araçlarını sarsarken, sadece bahisçilerin yaradı.

