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Dünya

Yatırımcıların yeni gözdeleri: platin ve paladyum

Yatırımcılardan gelen yeni talep dalgası platin ve paladyumun değerini yükseltti.

20 Ocak 2010 02:00

T24- Wall Street Journal’da yayımlanan bir haberde, dünya genelindeki borsalarda plantin ve paladyum hisselerine yapılan yatırımların arttığı ve fiyatları yükselen bu metalleri ham madde olarak kullanan üreticilerin önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabileceği belirtildi.

ABD ve İngiltere’de bazı yatırım fonlarının ellerindeki hisseleri desteklemek için büyük miktarlarda plantin ve paladyum satın alması, metallerin hisse değerlerini yükseltti ancak bu durum fiyatların da yükselmesine neden oldu.


Üreticileri üzecek

Haberde bu gelişmenin bazı üreticileri bir hayli üzeceği belirtildi. Özellikle otomobil üreticileri, kristal ekran televizyon üreticileri ve tıbbi ekipman üreticileri, fiyatların yükselmesinden oldukça etkilenecek.

ABD merkezli değerli metal rafine şirketi Johnson Matthey’in genel müdürü Timothy Murray, “Borsa yatırım fonlarının bu hareketi üreticilerin hayatlarını zorlaştırdı” diye konuştu.Analistler ise, borsa yatırım fonlarının etkisiyle fiyatların daha da yükseleceği uyarısını yaptı.


Otomotiv sektörü etkilendi

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altın ise, plantin ve paladyuma olan ilgi nedeniyle geçmişe kıyasla değer kaybetti.

Gerçekleştirilen son alımlardan sonra plantinin ons fiyatı 1,654 dolara yükseldi. Bank of America-Merrill Lynch analistleri ise metalin fiyatının 1,750 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Analistlere göre metallerin değerlenmesinin bir diğer nedeni de özellikle ABD ve diğer ülkelerde otomotiv sektörünün gelişmesi.

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