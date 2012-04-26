Yatırımcılardan 60 milyon lira toplayıp kayboldu

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu Deniz Birsel E., fon şirketi kurarak, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yatırımcılardan 60 milyon TL para toplayıp kaçtı. Mağdur olan yatırımcılar mahkemede, Deniz Birsel E.’nin FIA GT3 yarışlarının Londra ayağında Porsche’ye ve İstanbul’daki yat yarışlarına sponsor olduğunu anlattı

Hürriyet'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu 37 yaşındaki Deniz Birsel E., önce İngiltere’de sonra İstanbul’da fon şirketi kurarak, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yatırımcılardan yüksek kar vaadiyle yaklaşık 60 milyon TL para topladı ve sırra kadem bastı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan finansçının mağdur ettiği yatırımcılar mahkemede, Deniz Birsel E.’nin kendilerinden topladığı paralarla Formula 1 öncesi yapılan FIA GT3 yarışlarının Londra ayağında Porshe’ye ve İstanbul’daki yat yarışlarına sponsor olduğunu anlattı.

Nişanlısını dolandırdı

Birsel E.’nin 6 ay önce nişanlandığı Y.Ö.’nün ailesinden de 320 bin sterlin topladığı ortaya çıktı. Türkiye’de çeşitli yatırım şirketlerinde çalıştıktan sonra İngiltere’de Golden Door Capital adıyla şirket kuran Deniz Birsel E., 2010 yılında Maslak’ta süper lüks bir ofis açtı. Çalıştığı yatırım şirketlerindeki müşteri portföyüne tek tek ulaşan Deniz Birsel E., özel bir algoritma geliştirdiğini ve İngiltere borsasında anlık Euro-Dolar alış ve satışı yaparak ciddi oranda kâr elde ettiğini aktardı. Referans olarak ise Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerinden birinin sahibi olan K.S.’nin ismini veren Deniz Birsel E., aralarında iş, spor ve sanat dünyasından birçok ünlü ismin bulunduğu 80 kişiden 60 milyon lira topladı.

Londra’da ofis kiraladı

Londra’da finansın kalbinin attığı ve dünyanın önemli şirketlerinin ofislerinin bulunduğu Davies Street’te şirket adına ofis kiralayan Deniz Birsel E. yatırımcılara düzenli olarak haftalık ekstre ve kazandıkları paralara ilişkin dekont göndermeye başladı. Bazı yatırımcıların hesaplarına kâr payı adı altında küçük miktarda ödeme yapan Deniz Birsel E., bu sırada Maslak’taki ofisinde çalışan Y.Ö. ile nişanlandı.

Yarışlara sponsor oldu

Yatırımcılarına şirketin her geçen gün daha da büyüdüğü izlenimini vermek isteyen Deniz Birsel E., İngiltere’de 2011 yılında F1 yarışları öncesi yapılan FIA GT3 yarışlarına sponsor oldu. Porshe’nin aracına şirkete ait logoyla sponsor olan finans uzmanı daha sonra bu araçla çekilen fotoğrafları para topladığı kişilere göndererek, “F1’e sponsor olduk” dedi. Deniz Birsel E., İstanbul’da yapılan yat yarışlarına da sponsor olarak müşterileriyle paylaştı.

Tatil günü dekontları ele verdi

Şirketin cirosunu her geçen gün artıran finans uzmanı bir süre sonra müşterilerinin kâr payı taleplerini geri çevirmeye başladı. Telefonlara dahi çıkmayan Deniz Birsel E., müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajlarında küçük çapta zarar ettiklerini ancak kısa süre içinde yeniden toparlanacağını aktardı. Kendilerine gelen dekontlarda tatil günlerinde dahi işlem yapılmış gibi gösterildiğini fark eden bazı yatırımcılar, İngiltere’ye giderek şirketin ofisinde Deniz Birsel E. ile görüşmek istedi. Ancak finans uzmanı sırra kadem bastı. Yatırımcılar, son olarak 2012 Ocak ayında Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen Deniz Birsel E. hakkında hemen suç duyurusunda bulundu.

Deniz Birsel E. hakkında yürütülen 8 ayrı “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasından üçüne dava açılarak yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Deniz Birsel E.’nin izine rastlanamadı.

‘Zarar ettik’ mail’inden şüphelendi

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ifade veren ve Deniz Birsel E.’ye 2.5 milyon sterlin kaptırdığını söyleyen işadamı U.N.E., şunları söyledi: “Bu miktarın 1.3 milyonluk kısmını bana geri gönderildi. Hesaba yatan paranın kar olduğunu ve ana paranın aynı şekilde muhafaza edildiğini söyledi. Hatta bunlarla ilgili dekontlarda mevcut. Bir süre sonra zarar ettiği yönünde elektronik postalar göndermeye başladı. Ne olduğunu, neden zarar ettiğimizi öğrenmek istiyorduk ancak telefonlarımıza çıkmıyordu. Dolandırıldığımızı anladık. 1.3 milyon sterlin param gitti.”