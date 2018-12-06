Yatırımcılara karşı tedbir: İngiltere 'altın vize'yi askıya alıyor

İngiltere'de hükümet, 'Altın vize' olarak bilinen, yatırımcıların 5 sene oturum iznini kolaylıkla aldığı uygulamayı askıya alıyor. Geçiçi durdurulma gerekçesi olarak uygulamanın suistimal edildiği ve kara para aklama amacıyla kullanıldığı açıklandı.

İngiltere Göçmenlik Bakanı Caroline Nokes, yarından (7 Aralık 2018) itibaren uygulamayı askıya alacaklarını açıkladı ve "Sadece İngiliz ekonomisine katkı sağlama niyetinde olanlara kapımız açık" dedi.

Banka hesaplarına kapsamlı mali denetim

'Altın Vize' olarak bilinen Tabaka 1 (Tier 1) vizesi daha önceden İngiltere'ye iki milyon sterlin yatırım yapan iş insanlarına veriliyordu. Bu sayede yatırımcılar 5 sene boyunca ülkede oturum hakkı ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı elde ediyordu.

Londra hükümeti yeni düzenlemeyle birlikte yabancı zengin iş insanlarının banka hesaplarına kapsamlı bir mali hesap denetim şartı getiriyor. Ayrıca vizenin her iki senede bir yenilenmesi gerekiyor.

Bunun yanında, iş insanlarının yatırım fonu alma yetkisi kaldırılarak, aktif bir şekilde hesap hareketliliği olan ve ticaret yapan İngiliz firmalara yatırım şartı getiriliyor.