-Yatırımcılara ''Bedelsiz arsa'' tahsisi ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - ​Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Arsa Tahsisi Yönetmeliği ile ilgili olarak, uygulamayla 196 OSB'de 10 bine yakın parseli girişimcilere tahsisi edebileceklerini, bunun da 3 milyar dolarlık bir yatırım ve 400 bin yeni istihdam anlamına geldiğini ifade etti. Bakan Ergün, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin kalıcı bir zenginlik üretmesinin tek yolu üretimden geçtiğini, Avrupa ülkelerindeki sıkıntılarda görüldüğü gibi, üretime dayanmayan, reel sektörü yeterli rekabet gücüne ulaşamayan ekonomilerin önemli sorunlarla boğuşmak zorunda kaldığını vurguladı. Hükümet olarak son 9 yıldır Türkiye'de hem mevcut yatırımların büyümesine, hem de yeni yatırımların artmasına büyük önem verdiklerini ve yatırım ortamının iyileşmesi için çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Ergün, bu yatırımların nitelikli ve geleceğin ihtiyaçlarına uyumlu yatırımlar olmasına özen gösterdiklerini, girişimcilerin önündeki ekonomik, siyasi ve bürokratik engelleri kaldırdıklarını, yatırımı teşvik edecek modelleri de devreye aldıkların anlattı. ​Şimdi de girişimcilere OSB'lerde kısmen veya tamamen bedelsiz arsa tahsisi dönemini başlattıklarını kaydeden Bakan Ergün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Böylece OSB'lerde atıl durumda kalan parselleri de üretim zincirine dahil etmiş olacağız. Yatırımcılara arsa tahsis ederken, OSB'nin bulunduğu bölgenin gelişmişlik seviyesine göre değişen oranlarda indirimler yapacağız. Bu indirim oranı, en az yüzde 50'den başlayacak, 4. bölgedeki il ve ilçelerimizde yüzde 100'e kadar çıkacaktır. Ayrıca teşvik programında yer alan büyük sektörlerde yapılacak olan yatırımlara da ülkemizin her bölgesinde yer alan OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi yapacağız. Bu uygulamayla 60 il merkezi ve 117 ilçede yer alan 196 OSB'de 10 bine yakın parseli girişimcilere tahsis edebileceğiz. Bu parsellerin tamamını tahsis edeceğimizi kabul edersek, ortalama bir hesapla 3 milyar dolarlık yatırım ve 400 bin civarında yeni istihdam oluşturacağız. Bu tesislerde yapılacak olan üretim ve ihracat da ekonomiye son derece olumlu yansıyacaktır. OSB'lerde yapılan üretimin rekabet gücümüzü artıracak niteliklere sahip olması da ilave bir kazanç olacaktır. Bu proje, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltacak olması bakımından da son derece önemlidir.'' İlgili yönetmeliğin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Ergün, daha yönetmelik yayımlanmadan, sadece 1 ay içinde 1.000 civarında başvuru aldıkları bilgisini verdi. Yoğun ilginin, parselleri büyük oranda tahsis edebileceklerini gösterdiğine işaret eden Bakan Ergün, en çok başvuru yapılan illerin Van, Mardin, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır gibi iller olmasının da son derece önemli olduğunu vurguladı.